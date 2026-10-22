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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:05

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

2 yaşından sonra çocukların aniden bağırması, çoğu zaman duygularını ifade etme ve kendilerini anlatma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. İsteklerini dile getirmekte zorlanan, heyecanlanan veya ilgi bekleyen çocuklar, seslerini yükselterek çevreleriyle iletişim kurabiliyor. Peki, durduk yere bağıran çocuk nasıl sakinleştirilir ve ebeveynler bu davranış karşısında nasıl hareket etmelidir?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:05

Çocukların özellikle 2 yaşından itibaren yüksek sesle konuşması ve aniden bağırması, ebeveynlerin sık karşılaştığı davranışlar arasında yer alıyor. Bu dönemde çocuğun gelişimini, duygusal ihtiyaçlarını ve çevresindeki tepkileri anlamak, davranışa doğru şekilde karşılık verebilmek açısından önem taşıyor.

HABERİN ÖZETİ

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İki yaşından itibaren çocukların neden aniden bağırdığı, bu davranışın gelişimsel nedenleri ve ebeveynlerin bu duruma nasıl yaklaşması gerektiği anlatılmaktadır.
Çocuklar öfke, heyecan, korku veya hayal kırıklığı gibi duygularını kelimelerle ifade edemediğinde bağırabilirler.
Bağırmak, ebeveynlerin dikkatini çekmenin bir yolu olarak öğrenilebilir.
2-3 yaş döneminde çocuklar bağımsızlıklarını keşfederken ve kuralları anlamaya çalışırken bağırma davranışı gösterebilirler.
Açlık, uyku ihtiyacı, aşırı uyarılma veya rutin değişiklikleri çocuğun tahammülünü azaltarak bağırmasına neden olabilir.
Bazı çocuklar seslerini keşfetmekten, heyecanlandıklarında veya oyun oynarken yüksek sesle tepki vermekten hoşlanabilirler.
Bağıran çocuğa kızmak, tehdit etmek veya fiziksel ceza vermek yerine sakin ve kısa cümlelerle iletişim kurmak, duygusunu anlamaya çalışmak ve dikkatini başka yöne çekmek önerilir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

•    Çocuklar öfke, heyecan, korku veya hayal kırıklığı yaşadıklarında bunları kelimelerle anlatamayabilir.
•    Bağırdığında ebeveynlerinin hemen kendisine yöneldiğini fark eden çocuk, bu davranışı tekrarlayabilir.
•    Özellikle 2-3 yaş döneminde çocuklar bağımsızlıklarını keşfederken çevrelerindeki kuralları ve yetişkinlerin tepkilerini anlamaya çalışabilir.
•    Uyku ihtiyacı, açlık, aşırı uyarılma veya günlük rutindeki değişiklikler çocuğun tahammülünü azaltabilir.
•    İsteklerini anlatacak kelimeleri henüz yeterince kullanamayan çocuklar, seslerini yükselterek dikkat çekmeye veya ihtiyaçlarını bildirmeye çalışabilir.

2 YAŞINDAN SONRA ÇOCUKLAR NEDEN DURDUK YERE BAĞIRIR?

Medipol Sağlık Grubu Klinik Psikoloğu Kübra Ekşi Yıldız, çocuklarda öfke nöbetlerinin özellikle erken çocukluk döneminde görülebildiğine dikkat çekiyor. 

İki yaşından itibaren çocukların bağımsız hareket etme isteği artarken duygularını kontrol etme becerileri henüz gelişimini sürdürür. 

Bu nedenle yetişkinlere önemsiz görünen bir durum, çocuk için yoğun bir hayal kırıklığına dönüşebilir. 

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

Oyuncağının istediği yerde olmaması, bir etkinliğin sona ermesi veya istediği bir şeyin verilmemesi bağırmayı tetikleyebilir.

Bununla birlikte her bağırma davranışının arkasında öfke veya ağlama nöbeti bulunmaz. 

Bazı çocuklar seslerinin nasıl duyulduğunu keşfetmekten, heyecanlandıklarında yüksek sesle tepki vermekten ya da oyun sırasında seslerini kullanmaktan hoşlanabilir. 

Özellikle çocuk mutlu görünüyorsa, oyun oynarken bağırıyorsa ve başka bir belirti göstermiyorsa bu davranış gelişimsel bir deneme de olabilir.

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

ANİDEN BAĞIRAN ÇOCUK NASIL SUSTURULUR? 

Çocuk bağırmaya başladığında ebeveynlerin ilk tepkisi çoğu zaman sesini yükseltmek veya hemen susturmaya çalışmak olabiliyor.  

Çocuğu sakinleştirmek için şu yöntemler uygulanabilir:

•    Sakin ve kısa cümleler kurun
•    Duygusunu anlamaya çalışın
•    Bağırmadan kurmasını destekleyin
•    İstediği her şeyi bağırdığı için vermeyin
•    Dikkatini başka bir etkinliğe yönlendirin
•    Sakinleşmesi için zaman tanıyın

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

BAĞIRAN ÇOCUĞA KIZMAK VE CEZA VERMEK DOĞRU MU?

Çocuğun sürekli bağırması ebeveynleri yorabilir ve sabırlarını zorlayabilir. 

Buna rağmen bağırmak, tehdit etmek, utandırmak veya fiziksel ceza uygulamak uygun yöntemler değildir. 

Bu tepkiler çocuğun korkmasına, davranışın daha sık görülmesine ya da duygularını ifade etmekte daha fazla zorlanmasına neden olabilir.

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

Çocuğun davranışına sınır koymak ise önemlidir. Örneğin, “Bağırmana kızmıyorum ama birbirimizi duymak için daha sakin konuşmalıyız” denilebilir. 

Böylece çocuğun duygularının kabul edildiği, ancak iletişim biçiminin yönlendirilmesi gerektiği anlatılır.
Ebeveynlerin tutarlı olması da önem taşır. 

Aniden bağıran çocuk nasıl susturulur? 2 yaşından sonra çocuklar durduk yere neden bağırır?

UZMANLAR NE ÖNERİYOR? HANGİ DURUMLARDA DESTEK ALINMALI?

ve çocuk sağlığı alanındaki genel uzman yaklaşımı, bağırma davranışını tek başına değerlendirmek yerine çocuğun yaşı, iletişim becerileri, günlük yaşamı ve eşlik eden belirtilerle birlikte ele almaktır. 

Bu nedenle yalnızca bağırıyor olması, tek başına bir gelişimsel sorun bulunduğu anlamına gelmez.

 

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ETİKETLER
#çocuk gelişimi
#İletişim
#Öfke
#Ebeveynler
#Bağırma
#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
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