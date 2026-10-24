Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:26

Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek

Siz de tam zamanıyken bal kabağını nasıl değerlendirebileceğinizi araştırıyorsanız, bizzat deneyimlediği bu bal kabağı helvasına kesinlikle bir şans vermelisiniz. Sıcacık, yumuşacık ve mis gibi tereyağı kokan bu lezzeti yiyen tarifini isteyecek. Siz de farklı bir tarif arayışındaysanız ve bal kabağını seviyorsanız bu tarif tam size göre! İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:26

Bal kabağını farklı tariflerle denemek isteyenler için muhteşem bir öneriyle geldim. Siz de bal kabağını tam zamanıyken nasıl değerlendireceğinizi araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bal kabağını farklı tariflerle sofralarında görmek isteyenlerin bayılacağı lezzeti sizlere adım adım anlatıyorum. Bal kabağından nefis bir helva hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bal kabağını bir de böyle denemelisiniz. Bal kabağını muhteşem bir helvaya dönüştüren o tarifi sizlerle paylaşıyorum. Sıcacık, yumuşacık ve mis gibi kokan bu lezzeti yiyen tarifini isteyecek. Yapımı oldukça kolay olan evde hazırlayabileceğiniz bu tarifi denemeden geçmeyin! Peki, helvası nasıl yapılır? Siz de farklı bir tarif arayışındaysanız ve bal kabağını seviyorsanız bu tarif tam size göre! İşte klasik bal kabağı tatlısına level atlatacak o tarif...

BAL KABAĞINI BİR DE BÖYLE DENEYİN!

Siz de klasik bal kabağı tatlısından sıkıldıysanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu bal kabağı helvasına bir şans verebilirsiniz. Genellikle bal kabağının ya tatlısını ya da çorbasını sofralarda görürüz. Fakat siz de klasik tariflerden sıkıldıysanız ve bal kabağının tam zamanıyken, farklı tariflere yönelmek istiyorsanız, bal kabağını bir de böyle denemelisiniz.

Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek

Bal kabağından nefis bir helva yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Tereyağı ve unla hazırlanan, yumuşak kıvamıyla öne çıkan bal kabağı helvası klasik tariflerin aksine muhteşem bir alternatif sunuyor. Özellikle bal kabağını değerlendirebileceğiniz bu dönemde farklı tatlılar denemek istiyorsanız, sıcacık, yumuşacık ve mis gibi tereyağı kokan bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek

Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi evdeki birkaç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Hem farklı hem de lezzetli bir tarif olarak ön plana çıkan bal kabağı helvası, yiyenin tarifini isteyeceği bir tatlı olacak! Uzun bir malzeme listesine ihtiyaç duymayacağınız bu tarif, misafirlerinizin damaklarını şenlendirecek.

Bal kabağını farklı tariflerle sofralarında görmek isteyenlerin bayılacağı lezzeti sizlere adım adım anlatıyorum. Bal kabağını muhteşem bir helvaya dönüştüren o tarifi sizlerle paylaşıyorum. İşte klasik bal kabağı tatlısına level atlatacak o tarif...

Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek

BAL KABAĞI HELVASI TARİFİ!

Bal kabağını helva olarak denemenizin tam zamanı! Bal kabağı bolluğu varken siz de farklı bir tarif arayışı içerisindeyseniz, bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Peki, bal kabağı helvası nasıl yapılır? İşte klasik bal kabağı tatlısına level atlatacak bal kabağı helvası tarifi...

Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek

Malzemeler;

  • 500 gram bal kabağı
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı su
  • 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • 4 yemek kaşığı un
  • Ceviz (isteğe bağlı)

Servis için;

  • Tahin (isteğe bağlı)

Hazırlanışı;

  • Bal kabağını, şekeri ve suyu tencereye alıp yumuşayana kadar pişirin.
  • Pişen bal kabağını blenderdan geçirerek püre haline getirin.
  • Ayrı bir tavada tereyağını eritin, unu ekleyip un kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Bal kabağı püresini ekleyip karıştırarak helva kıvamı alana kadar pişirin.
  • Bu aşamada isterseniz ceviz ya da fındık ekleyin.
  • Sıcakken üzerine tahin gezdirerek servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Bal kabağını bir de böyle deneyin! Bu helvayı yiyen tarifini isteyecek

BAL KABAĞI HELVASININ PÜF NOKTALARI!

Oldukça basit malzemelerle muhteşem bir lezzet sunan bal kabağı helvası tarifinin püf noktaları arasında; bal kabağını iyice yumuşatmak yer alıyor. Bal kabağının iyice yumuşak olması pürenin kolay hazırlanmasını sağlıyor.

Diğer bir dikkat edilecek püf noktası; unu kavururken yakmamaya dikkat etmek oluyor. Unu yakarsanız aksi halde helvanın tadı değişebilir. Bal kabağı püresini kavrulmuş unla birleştirdikten sonra karışımı sürekli karıştırmalısınız. Böylece homojen bir kıvam elde ederek tatlınızın lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok
Yoğurtla yapılan en kolay pratik tatlı tarifleri! 2026 yılına damga vuran yoğurtlu tatlılar
ETİKETLER
#helva
#şeker
#Bal kabağı
#Tereyağı
#un
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.