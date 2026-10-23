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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:05

Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

Tatlı krizlerinde hem pratik hem de lezzetli bir çözüm arayanlar kimi zaman ne yapacağını bilmiyor. Ayrıca evde hem bulaşık kirletmek hem de fırın kullanmak istemeyen kişiler için dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifini sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:05

Sağlıklı beslenen kişiler kimi zaman diyetlerini bozmak istemiyor. Hal böyle olunca da sağlıklı tarifi tarifleri merak ediliyor. Üstelik zaman konusunda ya da evde bulaşık kirletmek istemeyen kişiler için dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifini sizin için araştırdık. Kolay yapımı ve uğraştırıcı olmamasıyla kısa sürede herkesin favorisi haline gelen bu tatlı, sadece birkaç malzemeyle yapılıyor. İşte detaylar…

DÜNYANIN EN KOLAY VE EN SAĞLIKLI TATLI TARİFİ!

Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifler, son yıllarda merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de zayıflamak isteyen kişiler diyet yaparken kimi zaman sağlıklı ve diyetlerine uyacak tatlıları yemek istiyor. Ama çoğu zaman hazır gıdaları da kullanmak istemeyen kişiler tatlı tariflerini sıklıkla takip ediyor. Üstelik yapımının kolaylığı ya da malzemeleriyle sizlerin hayatlarını kolaylaştıran parçalar arasında yer alıyor.

Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

Evde kolayca hazırlanan bu tarifler her şekilde tüketebilmesiyle sıklıkla sofralarda yer alır. Özellikle de rafine şeker kullanmayan kişilerin sadece meyve ve sebzelerden aldığı tatlılık lezzetli karışımları bir araya getirerek sağlıklı beslenen kişiler için harika bir alternatif oluyor.

Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

Sağlıklı tariflerin en sıklıkla yapılanı ve her zaman tercih edileni olan enerji barları diğer bir yandan da fırın ya da bulaşık kirlenmesine izin vermiyor. İçerisinde yer alan karışımlar sayesinde de diyet yapanların bir numarası haline geliyor. Bu tarifte , ve yulafın birleşimiyle güzel bir tatlı ortaya çıkıyor.

Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

Enerji Barı Tarifi

Malzemeler:

  • 1, 5 su bardağı yulaf
  • 12 adet küçük hurma
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik tahin

Üzeri için:

  • 40 gram bitter çikolata
  • Fındık kırıkları
Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

Hazırlanışı:

  • Hurmanın çekirdekleri çıkartılır ve sıcak suyunun içinde yumuşayana kadar bekletilir.
  • Benim hurmalarım küçüktü.
  • Yulaf mutfak robotunda un haline gelene kadar çekilir.
  • Üzerine yumuşamış hurma ve tahin eklenir ve rondodan geçirilir.
  • Fırın kadının üzerine yayılır ve kare şekli verilir
  • Fırın kağıdıyla kaplanır ve tekrar bir merdane yardımıyla üzerinden geçirilir.
  • Buzdolabında dinlendirilir.
  • Çikolata benmari üzeri eritilir ve barın üzerine eşit paylaştırılır.
  • Üzerine fındık kırıkları serpiştirilir.
  • Çikolata sertleşene kadar buzdolabında bekletilir. Daha sonra dilim halinde kesilir.
Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

FIRIN YOK, BULAŞIK KİRLETMEK YOK

Bu tatlının en güzel yanı ise yaparken ne fırın kullanımı ne de etrafın kirlendiğine dair bir görüntü meydana gelmeyecek. Özellikle de rafine şeker tüketimini azaltmak için yulafın doğal tatlılığı hurmanın güzel tadı derken tatlı severlerin severek yiyeceği tatlılar arasında yer alıyor.

Dünyanın en kolay ve en sağlıklı tatlı tarifi! Fırın yok, bulaşık kirletmek yok

Özellikle de öğleden sonra kahvenin yanında, yürüyüş öncesinde ya da yoğun geçen bir günün ardından hemen tüketilebilecek olan barlar tatlı ihtiyacını da karşılamak konusunda yardımcı oluyor. Tatlı krizlerine anında sonuç odak veren barlar diyet yapanların bir numaralı tatlılarından biri oluyor. Kolay yapımı ve sevilen tatlarıyla bar tarifleri küçükten büyüğe her evde yer alıyor.

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ETİKETLER
#hurma
#yulaf
#bitter çikolata
#tahin
#Yemek Tarifleri
#Enerji Barı Tarifi
#Mavi Kadin
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