Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan devlet liderlerini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin kurucu idaresi 7 düveli nasıl diz çöktürmüşse biz de hedeflerimizle aramıza girenleri bertaraf edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan devlet liderlerini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ağırlayarak önemli açıklamalarda bulundu ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TDT liderlerini ağırladı. Erdoğan, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'yi sevk ve idare edenleri rahmetle yad etti. Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerle beraber kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Türk dünyası olarak tam bir dayanışma içinde karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğe yürüyeceklerine inandığını ifade etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'a Türk dünyası aile nişanını tevcih etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getirdi. Türk dünyasının ilmi ve kültürel varlığına katkı sunan Kazakistan'dan Sayın Düsen Kaseinov'a Ali Şir Nevai Ödülü'nün takdim edileceğini açıkladı.

Erdoğan, 7 düvele karşı verilen Milli Mücadele ruhuna işaret ederek "Biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bugün bir kez daha söz veriyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk dünyası için de önemli bir mesaj verdi.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZ GÖNÜLLERE KÖK SALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu salonda bulunan seçkin konuklarımızla birlikte ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'yi sevk ve idare eden tüm kadroları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Meclisimizin o dönemdeki muhterem mensuplarını rahmetle minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü millet olarak bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet bayramınızı aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Bundan 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma idealiyle ilan edilen Cumhuriyetimiz, aziz milletimiz için olduğu kadar dünyanın mazlum ve mağdur halkları içinde bir umut ışığı olarak doğmuştu. Allah'a hamdolsun, aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekte kalmadı. Aynı zamanda gönüllerde kök saldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bugün bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ TÜRK ASRI YAPMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türk dünyası olarak tam bir dayanışma içinde karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim Sayın Sadır Caparov'u Türk dünyası liderleri adına bilhassa zikretmek istiyorum. Kendisi ticaretten, ulaştırma ve teknolojiye birçok alanda iş birliğimizin derinleştirilmesine katkılar sağlamış, kültürel mirasımıza sahip çıkmıştır.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV'A TÜRK DÜNYASI AİLE NİŞANI

2024 yılında Bişkek'te kabul ettiğimiz Türk dünyası şartı ile aile meclisimizin yeni bayrağında Sadır kardeşimizin önemli katkıları olmuştur. Biz de bugün Türk dünyası liderleri olarak aile meclisimize yaptığı çok değerli katkılardan dolayı Sayın Sadır Caparov'a Türk Dünyası Aile Nişanı'nı tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Sadır kardeşimin bu nişanı ebedi ve sarsılmaz kardeşliğimizin güçlü bir sembolü olarak inşallah her zaman gururla taşıyacağını biliyorum.

Türk dünyasının ilmi ve kültürel varlığına katkı sunanlar için Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edeceğiz. Komisyonumuz bu ödülü Kazakistan'dan Sayın Düsen Kaseinov'a tevcih etmeyi uygun buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."