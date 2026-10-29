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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri, Beştepe Millet Ormanı'ndaki Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda düzenlenen törende birlik ve beraberliği simgeleyen fidanlar dikti. Programda liderler aile fotoğrafı çektirirken, Türk Yıldızları da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:07

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Fidan Dikimi Töreni ve Malazgirt Gösteri Merkezi’nde Kültürel Program’a katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi

Programa, Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı , Kırgızistan Cumhurbaşkanı , gözlemci ülke Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi

TOGG LİMUZİNLERLE ALANA GELDİLER: BİRLİK FİDANLARI DİKİLDİ

Togg limuzinlerle Beştepe Millet Ormanı’na gelen liderler, burada bulunan Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Türk dünyasının birlik ve beraberliğini simgeleyen fidanlar dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fidan dikimi sırasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi

ORHUN YAZITLARI ÖNÜNDE AİLE FOTOĞRAFI VE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Liderler, gösterileri izledikten sonra parkta bulunan Orhun Yazıtları’nın minyatürü önünde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı. Tören, liderlerin Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nı gezmesinin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi
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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#sadır caparov
#şevket mirziyoyev
#Kasım Cömert Tokayev
#Türk Devletleri Medeniyet Parkı
#Politika
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