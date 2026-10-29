Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri Beştepe Millet Ormanı'nda buluştu: Türk birlik fidanlarını dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Fidan Dikimi Töreni ve Malazgirt Gösteri Merkezi’nde Kültürel Program’a katıldı.

Programa, Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, gözlemci ülke Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

TOGG LİMUZİNLERLE ALANA GELDİLER: BİRLİK FİDANLARI DİKİLDİ

Togg limuzinlerle Beştepe Millet Ormanı’na gelen liderler, burada bulunan Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Türk dünyasının birlik ve beraberliğini simgeleyen fidanlar dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fidan dikimi sırasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti.

ORHUN YAZITLARI ÖNÜNDE AİLE FOTOĞRAFI VE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Liderler, gösterileri izledikten sonra parkta bulunan Orhun Yazıtları’nın minyatürü önünde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı. Tören, liderlerin Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nı gezmesinin ardından sona erdi.