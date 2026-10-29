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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:47

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi başladı. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla bu yıl 13. kez düzenlenen zirve, Türk dünyasına yeni bir eksen sağlayacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu; Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a Türk Yüzyılı vizyonu, Orta Koridor projesi ve Türk dünyasının enerji, savunma ile ulaştırma alanlarındaki stratejik gücünü değerlendirdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:47

(TDT) Zirvesi bugün 'de başladı. Türk dünyası liderlerinin bir araya geleceği Türk Devletleri Teşkilatı  13'üncü Zirvesi, 29-30 Ekim'de başkentte sürecek; zirvenin teması "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olacak. Türk dünyası, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde kendi stratejik eksenini kuruyor. “Türk Yüzyılı” vizyonu, ortak tarih ve kültür bağlarının ötesine geçerek enerji, savunma, teknoloji ve ticarette somut bir güç birliğine dönüşebilir mi? Türk Devletleri Teşkilatı’nın geleceği ve Türkiye’nin bu denklemdeki rolü nedir? 

HABERİN ÖZETİ

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla başlaması, Türk dünyasının küresel güç dengeleri karşısında stratejik bir eksen kurma çabasını ve bu doğrultuda enerji, savunma, teknoloji ve ticaretteki iş birliğini ele alıyor.
Türk Yüzyılı vizyonu, Türk devletlerini küresel bir güç merkezi haline getirmeyi ve Doğu ile Batı arasında istikrar üreten otonom bir bölgesel mimari inşa etmeyi hedeflemektedir.
Türk dünyası, küresel güç rekabetinde jeopolitik belirsizlikleri minimize etmek ve dengeleyici, istikrar odaklı bir bölgesel konfigürasyon inşa etmek amacıyla proaktif bir güvenlik kuşağı oluşturmaktadır.
Türk devletleri, coğrafi konumları, hidrokarbon rezervleri ve kritik maden çeşitlilikleri ile küresel emtia piyasalarında ve enerji arz güvenliğinde yapısal bir avantaja sahiptir.
Orta Koridor gibi multimodal projeler, Türk dünyasının küresel ve bölgesel ağırlığını artırmakta, enerji arz güvenliği ve ekonomik iş birliğine ivme kazandırmaktadır.
Türkiye'nin öncelikli projeleri arasında ortak alfabe, tarih ve müfredat çalışmaları yer almakta olup, bu tür çalışmaların ulaşım, enerji ve teknoloji alanlarındaki iş birliklerini derinleştireceği öngörülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını cevapladı. Hamzaoğlu, Türkiye ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin enerji, kritik madenler ve üzerinden güçlendirilmesinin stratejik özerkliği artırabileceğini vurguladı. Ortak alfabe, tarih ve müfredat çalışmalarının yanı sıra ulaşım, enerji ve teknoloji alanlarında somut projelerin hayata geçirilmesinin Türk devletleri arasındaki iş birliğini derinleştireceğini ifade etti.

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

“Türk Yüzyılı” hedefi tam olarak ne anlama geliyor? Önümüzdeki 5-10 yılda bu iddianın gerçekleştiğini hangi somut göstergelerle anlayacağız?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: Türk Yüzyılı, Türk dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan ve Türk devletlerini küresel bir güç merkezi hâline getirmeyi hedefleyen stratejik bir yaklaşımdır. Türk Yüzyılı, sadece coğrafi bir birlikteliği değil, ortak bir stratejik akıl ve entelektüel süreklilik paradigmasını temsil etmektedir. Türk dünyasını küresel bir cazibe ve güç merkezi hâline getirmeyi hedefleyen bu vizyon, askerî, teknolojik ve ekonomik mekanizmaların çarpan etkisiyle Doğu ile Batı arasında istikrar üreten otonom bir bölgesel mimarinin inşasını öngörmektedir. Türk dünyasının küresel kutuplardan biri olarak uluslararası sistemde yer alması, mevzubahis vizyonun nihai amacıdır. Bu vizyonun temel paradigması, Türk devletlerinin çok kutuplu yeni uluslararası sistemde bağımsız ve etkin bir küresel aktör olarak konumlandırılmasıdır. 

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Türk Yüzyılı vizyonu, Türk devletlerinin kolektif kapasitesini artırarak küresel ve bölgesel konularda stratejik değer üretmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Türk Yüzyılı, salt konvansiyonel jeostratejik ve ekonomik iş birliklerinin ötesine geçerek entelektüel derinliğe, epistemolojik bağımsızlığa ve tarihsel-zihinsel sürekliliğe dayanan özgün bir paradigma inşa etmektedir. Bu vizyon, geçmişin medeniyet birikimini bugünün küresel dinamikleriyle rasyonalize ederek Türk dünyasının ortak geleceğini sadece jeopolitik bir ittifak olarak değil, eş zamanlı bir zihniyet ve düşünce devrimi olarak yeniden kodlamaktadır. 

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Bu vizyon, Türk dünyasını küresel bir kutba dönüştürürken dayandığı ortak tarihsel müktesebatla geleceğin dünyasına yön verecek zihinsel bir altyapı ve ortak bir dil, tarih ve kültür tasarımı sunmaktadır.

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Türkiye'den Orta Asya'ya uzanan Türk dünyası, küresel güç rekabetinde kendi stratejik eksenini mi kuruyor?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: Küresel güç rekabetinin sistemik düzeyde keskinleştiği mevcut uluslararası düzende Türk dünyası, jeopolitik belirsizlikleri minimize etmek adına proaktif bir güvenlik kuşağı inşa etmektedir. Bölgesel tehditleri dengeleme amacı taşıyan bu yaklaşım, istikrar odaklı, çok taraflı ve dayanıklı bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmayı stratejik bir öncelik olarak görmektedir. 

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Batı ittifakı ile Rusya-Çin ekseni arasında derinleşen sistemik kutuplaşma, küresel düzeyde çatışma risklerini ve güvenlik ikilemlerini tırmandırmaktadır. Bu jeopolitik kırılma noktalarında Türk dünyası, dengeleyici, istikrar odaklı ve rasyonel bir bölgesel konfigürasyon inşa etme potansiyeline sahiptir. Mevzubahis potansiyel, Türk devletlerinin diplomasi öncelikli, stratejik açıdan otonom ve bloklar arası arabuluculuk kapasitesi yüksek yeni bir jeopolitik çekim merkezi olarak konumlanmasını mümkün kılmaktadır.

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Türk devletleri enerji, doğal kaynaklar ve kritik madenler alanında ortak bir strateji geliştirebilir mi? Bu iş birliği Türkiye'nin enerji güvenliğine ve bölgenin ekonomik bağımsızlığına ne kazandırır?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: Türk devletleri, coğrafi konumları, hidrokarbon rezervleri ve kritik maden çeşitlilikleriyle küresel emtia piyasalarında yapısal bir avantaja sahiptir. Dünya enerji arz güvenliğinde belirleyici bir rol oynamaktadırlar. Özellikle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türk dünyası, transit geçiş ve koridor jeopolitiğinin merkez üssü hâline gelmektedir. Bu noktada özellikle Orta Koridor gibi multimodal (kara, deniz ve demir yolları) projeler, Türk dünyasının küresel ve bölgesel ağırlığını artırmaktadır. 

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Orta Koridor, enerji, ticaret, lojistik ve beşerî unsurların konsolidasyonu açısından oldukça önemli çıktıları ihata etmektedir. Kuzeydeki Rusya-Ukrayna Savaşı, güneydeki ABD-İran Savaşı ve Yemen krizinin ortaya çıkardığı yeni dinamikler, Orta Koridor'un majör ulaştırma projeksiyonlarındaki rolünü belirgin hâle getirmektedir. Enerji arz güvenliği açısından Orta Koridor'un sunduğu olanak ve kabiliyetler, Türk dünyası arasındaki ekonomik iş birliğine yeni bir ivme kazandırmaktadır. 

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Türkiye'nin enerji üssü olması bağlamında Orta Koridor stratejik bir önem ihtiva etmektedir. Türkiye'nin kıtalararası bir enerji üssü olarak konumlanması, Orta Koridor'un sadece fosil yakıt akışını değil, yeşil enerji ve kritik maden tedarik zincirlerini de yönetebilme kapasitesine bağlıdır. Hazar geçişli elektrik iletim hatları ve nadir toprak elementlerinin transferiyle entegre olan Orta Koridor, Türkiye'yi hem konvansiyonel enerji güvenliğinin vazgeçilmez omurgası hâline getirmekte hem de geleceğin düşük karbonlu küresel ekonomisinin merkez üssü olarak tescillemektedir.

Başlık / TemaDetaylar ve Analiz (Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu)
Türk Devletlerinin Yapısal AvantajlarıCoğrafi konum, zengin hidrokarbon rezervleri ve kritik maden çeşitliliği sayesinde küresel emtia piyasalarında ve dünya enerji arz güvenliğinde belirleyici bir role sahiptir.
Jeopolitik ve Koridor RolüYeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerinde Türk dünyası, transit geçiş ve koridor jeopolitiğinin merkez üssü konumuna gelmektedir.
Orta Koridor'un ÖnemiMultimodal (kara, deniz, demir yolu) yapısıyla enerji, ticaret, lojistik ve beşerî unsurların konsolidasyonunu sağlar; Türk dünyasının küresel ve bölgesel ağırlığını artırır.
Bölgesel Çatışmaların EtkisiKuzeydeki Rusya-Ukrayna Savaşı, güneydeki ABD-İran gerilimi ve Yemen krizi gibi jeopolitik dinamikler, Orta Koridor'un majör bir ulaştırma hattı olarak önemini perçinlemiştir.
Türkiye'nin Enerji Üssü HedefiTürkiye'nin kıtalararası enerji üssü olması; fosil yakıtların yanı sıra yeşil enerji, Hazar geçişli elektrik hatları ve kritik/nadir maden tedarik zincirlerinin yönetimine bağlıdır.
Stratejik ve Ekonomik ÇıktılarOrta Koridor entegrasyonu, Türkiye'yi hem konvansiyonel enerji güvenliğinin vazgeçilmez omurgası hem de düşük karbonlu geleceğin merkez üssü hâline getirmektedir.
Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

BENZERİNE AZ RASTLANAN ORTAK KİMLİK YAPISI

Ankara'nın önceliği hangi somut projeler olmalı ve bunların gerçekleşmesini sağlayacak mekanizmalar neler?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu: Türkiye'nin vizyonu, maddi güç unsurlarını manevi ve entelektüel müktesebatla birleştiren bütüncül bir yaklaşımdır. Türk dünyasını bir arada tutan ortak kültür, dil ve tarihsel süreklilik, bölgenin stratejik otonomisini tahkim eden en büyük yumuşak güç unsurudur. Dünyadaki diğer mekanik ittifaklardan farklı olarak bu yapı, organik bir kimlik zeminine oturduğu için çok boyutlu ve kalıcı kurumsal iş birliklerinin inşasına doğal bir koruma kalkanı ve meşruiyet sunmaktadır. 

Türk Dünyası küresel güç oluyor: Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu “Türk Yüzyılı”nın yol haritasını açıkladı

Tarihsel ve zihinsel süreklilik, ortak müktesebat, kültürel kodlar ve kolektif hafıza, konvansiyonel jeostratejik unsurların çarpan etkisini artırarak kurumsal ilişkileri derinleştirmektedir. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası sistemde benzerine az rastlanan ortak kimlik yapısına sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Ortak alfabe, ortak tarih kitapları ve müfredat gibi projelerin hayata geçirilmesi, Türk dünyasının ortak zeminde hareket etmesini kolaylaştıracaktır. Bu durum, ulaşım koridorları, enerji jeopolitiği ve stratejik iş birliği mekanizmalarının kalıcı, sürdürülebilir ve çok katmanlı bir seciye kazanmasına imkân sağlayacaktır.

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#türk devletleri teşkilatı
#Orta Koridor
#Halit Hamzaoğlu
#Türk Yüzyılı
#Gündem
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