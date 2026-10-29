Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törende taktığı kravat dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Anıtkabir ziyaretinde, Türkiye'nin kendi savaş uçağı projesi KAAN'ı temsil eden figürlerin yer aldığı bir kravat taktı. Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende taktığı kravatında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın figürleri yer aldı. Bu kravatın, Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefini temsil ettiği belirtildi. Erdoğan, daha önce de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli bir kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı'nda kırmızı renkli KAAN desenli kravat takması, milli havacılık projelerine desteğini yeniden gösterdi.

KRAVATTA KAAN FİGÜRLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN’ın figürleri, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde Türkiye’nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefini Anıtkabir’deki törene taşıdı.

GÜNLER ÖNCE DE TAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda KAAN desenli kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı’nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.

"MİLLİ DAVAMIZ BİZİM HAYATIMIZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."