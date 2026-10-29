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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı töreninde milli muharip uçak KAAN figürlü kırmızı kravatıyla dikkat çekti. Aynı desen, Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı gün AK Parti Grup Toplantısı’nda da görülmüştü.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:11

Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünde ’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı ’ın törende taktığı kravat dikkat çekti. 

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Anıtkabir ziyaretinde, Türkiye'nin kendi savaş uçağı projesi KAAN'ı temsil eden figürlerin yer aldığı bir kravat taktı.
Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Törende taktığı kravatında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın figürleri yer aldı.
Bu kravatın, Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefini temsil ettiği belirtildi.
Erdoğan, daha önce de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli bir kravat takmıştı.
Cumhuriyet Bayramı'nda kırmızı renkli KAAN desenli kravat takması, milli havacılık projelerine desteğini yeniden gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti

KRAVATTA KAAN FİGÜRLERİ 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii () tarafından geliştirilen ’ın figürleri, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde ’nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefini Anıtkabir’deki törene taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti

GÜNLER ÖNCE DE TAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda KAAN desenli kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı’nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti

"MİLLİ DAVAMIZ BİZİM HAYATIMIZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir töreninde taktığı kravat dikkat çekti

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

ETİKETLER
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kaan
#TUSAŞ
#anıtkabir
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