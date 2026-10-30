Yemek masasında dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma faciayla sonlandı.

Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan bir evde yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli A. (60) arasında tartışma yaşandı.

Yemek sofrasında büyüyen tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A. ekmek bıçağıyla babasını belinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil çalışması yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.