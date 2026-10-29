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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:04

Göreme’de yıkılan peribacası sonrası uzmandan kritik uyarı: "Aylar önce videoyla uyardım, 'Geliyorum' diyen tehlike önlenmeli"

Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde yaşanan peribacası yıkılmasının ardından Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aylar öncesinde çektiği videoyla bölgedeki çökme riskine dikkat çektiğini belirten İçelli, hassas yapıların acilen doğaya uygun restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:04

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı , bölgesinde yıkılan peribacası yakınında aylar öncesi çektiği video olabilecek tehlikeyi gözler önüne serdi. 

Göreme’de yıkılan peribacası sonrası uzmandan kritik uyarı: "Aylar önce videoyla uyardım, 'Geliyorum' diyen tehlike önlenmeli"

"GELİYORUM DİYEN BİR TEHLİKE VARDI"

beldesinde bugün yaşanan peribacası yıkılmasının ardından açıklamalarda bulunan İçelli, bölgedeki oluşumların zamanla yıprandığını ve bu yapıların tek tek tespit edilerek doğaya uygun şekilde restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

Göreme’de yıkılan peribacası sonrası uzmandan kritik uyarı: "Aylar önce videoyla uyardım, 'Geliyorum' diyen tehlike önlenmeli"


Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki yıkılan peribacasının olduğu bölgede aylar öncesinde inceleme yapan Serkan İçelli, bölgedeki tehlikeyi işaret etti. Bölgede birçok yıpranan yapı olduğunu ifade eden İçelli, yapıların disiplinli bir şekilde doğaya uygun restore edilmesi gerektiğini vurguladı. İçelli açıklamasında, "Kapadokya bölgesi; volkanizma, farklılaşmış erozyon sonucunda oluşmuş bir bölgedir. Yaklaşık 9 - 10 milyon yıl öncesinde oluştuğunu varsaydığımız jeolojik bir yapı. İklim dalgalanmaları, yüzey akışları, donma ve çözülme gibi süreçlerden dolayı üzerindeki şekiller oluşmuştur. Bugün o bölgede acı bir olay gerçekleşti. Görmüş olduğunuz meşhur oyuklar aslında jeolojik bir süreçten dolayı değil tamamen insan eliyle yapılmış, yaşama alanına çevrilmiş kısımlardır. Yaklaşık 10 milyon yıl önce doğal yollarla oluşan bu oyuklar, 4 bin yıl önce insan eliyle yavaş yavaş kentleşme ve şehir haline dönüşen bir bölge. Oradaki toz taneleri suya doydukça akması kolay ve şişen bir yapıya dönüşüyor. Bu da gözenek basıncını artırıp ağırlaşmasını sağlıyor. Ağırlaştığı zaman da elle oyulmuş, parçalanmış olan yerlerin daha çok deformasyona uğramasına sebep oluyor. Bugün yaşadığımız olay da birebir bunun örneğidir. Bu bölge 1950'lerin ortasına kadar faal şekilde yaşam merkezi olarak insanlığa hizmet ediyordu, orada yaşıyordu. 1950'lerden sonra kaya düşmeleri, aynı bugün yaşadığımız gibi çökmelerin oluşması sonucunda oradan insanlar tahliye edildi ve açık hava müzesi olarak sergilenmeye başlandı. 2 ay önce orada bir video çekmiştim, 'burası kafamıza düşebilir' diye. Bugün göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik. Bunların tespit edilip güçlendirme olabilir, restorasyon yaparken doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz. Çok disiplinli bir çalışmayla oradaki yapı turizme tekrardan kazandırılabilir. Bir tehlike varsa bize diyor ki; 'ben geliyorum.' Yeter ki onun dilinden anlayın" ifadelerini kullandı.

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#Kapadokya
#serkan içelli
#Göreme
#Peribacasi
#Göreme Açık Hava Müzesi
#Gündem
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