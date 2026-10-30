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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:32

Atıl araçların şasisiyle milyonluk vurgun: Mühendisler de işin içindeymiş

Yasadışı yollarla yurtdışından getirilen antika ve klasik koleksiyonluk araçlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde; şüphelilerin bu araçların şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı atıl vaziyetteki araçların şasi numaraları üzerine aktararak change yaptıkları belirlendi. Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli mühendislerin de işin içinde olduğu ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:32

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro görevlilerince change oto üzerine faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, , Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya genelinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla getirdikleri antika-klasik tabir edilen koleksiyonluk araçlara ait şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı atıl vaziyetteki pahaca daha uygun araçlara ait şasi numaraları üzerine aktararak change yaptıkları belirlendi.

Atıl araçların şasisiyle milyonluk vurgun: Mühendisler de işin içindeymiş

MÜHENDİSLER DE ONAY VERMİŞ

Şüphelilerin, tescile ilişkin uyumsuzlukları Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli mühendisler tarafından usulsüz olarak düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilmesi yoluyla tescil belgesi düzenletilerek yapılan change işlemini yasallaştırılmaya çalıştıkları da tespit edildi. 

Atıl araçların şasisiyle milyonluk vurgun: Mühendisler de işin içindeymiş

CHANGE ARAÇLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRMIŞLAR

Change araçların şüpheliler tarafından üçüncü iyi niyetli şahıslara satıldığı ve mağdurların dolandırıldıkları çalışmalarda ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle 61 adet aracı change yaptıkları tespit edildi. Change araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Atıl araçların şasisiyle milyonluk vurgun: Mühendisler de işin içindeymiş

6 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, 5607 Sayılı Kanununa muhalefet ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik , Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 97 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi.

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#İstanbul
#Batman
#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
#Oto Hırsızlığı Büro
#Türkiye Makina Mühendisleri Odası
#Gündem
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