Türkiye ve Özbekistan arasında yüksek düzeyli konsey kuruldu

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından 29 Ekim 2026 tarihinde imzalanan anlaşmayla hayata geçirilen Konsey kapsamında, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin orta vadede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından konu üzerine yapılan açıklamada, Konsey'in Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Özbekistan Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı'nın eş başkanlığında faaliyet gösterecek Konsey'in düzenli aralıklarla toplanacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında konsey toplantılarıyla ortak ticaret ve yatırım projelerine ivme kazandırılması, iki ülkenin kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke liderleri tarafından belirlenen ikili ticaret hacminin önce 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda Konsey'in önemli bir adım olduğu kaydedildi. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması da amaçlandığı ifade edilerek, iş dünyaları arasındaki iş birliğinin artırılması ve belirlenen ticaret hacmi hedefine ulaşılması için Konsey çalışmalarına her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.