Türkiye’nin ekonomideki yeni kozu: 70 milyar dolarlık demiryolu hamlesi

Türkiye, demiryolu yatırımlarıyla küresel ticaretin merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. 70 milyar dolarlık ekonomik katkı ve 400 bin kişilik istihdam hedefi dikkat çekiyor. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede Türkiye ekonomisinin geleceğine, demiryolu yatırımlarının ekonomik etkilerine ve Orta Koridor’un sağlayacağı fırsatlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki jeopolitik krizlerin küresel ticaret yollarını sekteye uğratması üzerine, 10 milyar dolarlık stratejik bir demiryolu hamlesi başlattı. Temel amaç, küresel lojistik krizlerini fırsata çevirerek Türkiye'yi Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılığın kalbi (küresel koridor kurucu devlet) haline getirmek. Kuzey Koridoru (Rusya hattı) ve Süveyş Kanalı/Körfez rotalarındaki güvenlik risklerine karşı, Türkiye üzerinden geçen "Orta Koridor"u en güvenli ve hızlı ana arter haline getirilecek.

YÜK TESLİMAT SÜRESİ DÜŞECEK

Projenin lokomotifi olan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi (INRAIL) projesi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden yeni bir hat inşa ederek, Boğaz'daki yıllık yük taşıma hacmi 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarılacak. Çin ile Londra arasındaki yük teslimat süresi bürokratik ve altyapı iyileştirmeleriyle birlikte 14 güne kadar düşürülecek. Türkiye'nin doğu ve batı sınırlarını birbirine bağlayan, 2030–2031 yıllarında tamamlanması hedeflenen 2 bin kilometreyi aşkın kesintisiz bir iç yük koridoru oluşturulacak.

BU HAMLENİN TÜRK EKONOMİSİNE YANSIMALARI VE KAZANIMLARI NE OLACAK?

Dünya Bankası hesaplamalarına göre, Orta Koridor'un tamamlayıcı altyapı yatırımlarıyla geliştirilmesi Türkiye ekonomisine uzun vadede 70 milyar dolarlık yüzde 4,1'lik ek büyüme katkısı sağlayacak. Lojistik ağların genişlemesi ve küresel tedarik zincirlerinin Türkiye'ye kaymasıyla, ekonomiye sağlanacak uzun vadeli parasal katkı yaklaşık 47 milyar dolara ulaşacak. Yalnızca İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin inşaat ve işletme aşamalarında 400 binden fazla kişiye yüksek gelirli iş imkanı (99 bin yeni kalıcı istihdam dâhil) sağlayacak.

Gelişmiş demiryolu, liman ve dijital altyapı kombinasyonu, özellikle Avrupa ve Amerika merkezli küresel şirketlerin üretim tesislerini Türkiye'ye kaydırmalarını (nearshoring) teşvik edecek. Türkiye'de yüzde 3,5 gibi düşük bir seviyede kalan yurtiçi demiryolu yük taşımacılığı payı artırılarak, yerli sanayicinin limanlara ve Avrupa pazarına erişim maliyetleri ciddi oranda azaltılacak.

Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve AIIB gibi küresel finans kuruluşlarından sağlanan milyarlarca dolarlık uluslararası kredilerle finanse edilen bu yatırımlar, Türkiye'yi sadece bir transit geçiş ülkesi yapmaktan çıkarıp küresel ticaret akışını yöneten stratejik bir merkez haline getirecek.