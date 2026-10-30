Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

TRUMP, BİDEN DÖNEMİNİN KURALLARINI RAFA KALDIRDI

Donald Trump ve ekibi ise fiyat artışlarının nedeni olarak çevresel düzenlemeleri gösterdi. Salı günü Teksas'ın Lubbock kentinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, Biden yönetiminin, çevre kirliliğine yol açan şirketleri denetlemek için çıkardığı metan gazı düzenlemelerini iptal ettiğini açıkladı.