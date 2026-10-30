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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:47
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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

Akaryakıt fiyatlarının artmasından ABD'deki eski çevre düzenlemelerini sorumlu tutan Donald Trump, Biden döneminde hayata geçirilen metan gazı kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaşın ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmaya devam ediyor. Center for American Progress verilerine göre, savaşın başladığı yaklaşık sekiz ay öncesine kıyasla 22 Ekim itibarıyla benzin fiyatları yüzde 43, dizel fiyatları ise yüzde 68 oranında yükseldi.

3
Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

FİYATLAR 4,27 DOLARA KADAR ULAŞTI

Ortalama benzin fiyatı 27 Şubat'ta galon başına sadece 2,98 dolar seviyesindeyken, günümüzde 4,27 dolara çıkmış durumda. Dünya genelindeki enerji maliyetlerinde yaşanan tırmanışın temelinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ve Husilerin Babülmendep Boğazı'nda uyguladığı misilleme amaçlı yakıt ambargoları gösteriliyor.

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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

TRUMP, BİDEN DÖNEMİNİN KURALLARINI RAFA KALDIRDI

Donald Trump ve ekibi ise fiyat artışlarının nedeni olarak çevresel düzenlemeleri gösterdi. Salı günü Teksas'ın Lubbock kentinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, Biden yönetiminin, çevre kirliliğine yol açan şirketleri denetlemek için çıkardığı metan gazı düzenlemelerini iptal ettiğini açıkladı.

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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

The Guardian'ın haberine göre mitingde gazetecilere seslenen Trump şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicileri ve enerji üreticilerini kurtarmak için Biden'ın pahalı ve gereksiz metan düzenlemelerini bu gece resmi olarak sonlandırıyorum."

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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

Trump ayrıca, ülke çapında fiyatların hızla yükselmesine neden olan metan üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemelere son verdiğini sözlerine ekledi.

7
Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

ZELDİN'DEN "PETROLE AÇILAN SAVAŞ BİTİYOR" ÇIKIŞI

Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Ajansı) Yöneticisi Lee Zeldin de Trump'ı destekleyen bir açıklama yaptı. Zeldin, Biden yönetiminin Clean Air Act (Temiz Hava Yasası) kapsamında geçirdiği kurallara atıfta bulunarak "petrol ve doğal gaza açılan savaşın sona erdirilmesini" övgüyle karşıladı.

8
Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

Yeni düzenlemenin tahmini olarak 210 milyon varil petrolü serbest bırakmasının beklendiği aktarıldı. The Guardian ise serbest kalacak yakıt miktarının ABD'nin sadece on günlük petrol tüketimine eşdeğer olduğuna dikkat çekti.

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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Grist yayın organının aktardığına göre, kuralların esnetilmesi ABD'de faaliyet gösteren en büyük hava kirleticilerinin önünü açıyor. Grist, iptal edilen düzenlemelerin kapsadığı metan emisyonlarının, ABD'nin ürettiği sera gazlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu belirtiyor.

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Donald Trump, akaryakıt zamlarından Biden'ı sorumlu tuttu: "Eski düzenlemeleri kaldırdım"

Environmental Defense Fund (Çevre Savunma Fonu) Proje Yöneticisi Tsion Amare ise Grist'e yaptığı değerlendirmede şu uyarılarda bulundu: "Petrol ve gaz endüstrisinden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadelenin en hızlı yoludur. Yeni kural, yıllar içinde kaydettiğimiz ilerlemeyi ciddi şekilde geriletebilir."

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