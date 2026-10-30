Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı: Son teknoloji İHA'lar, silahlar sergilendi, atış tatbikatı yapıldı

İHA sistemlerinin ileri düzey yapay zeka teknolojileri ile entegre edilmesinin ordunun modernizasyonunda en öncelikli görev olduğunu kaydeden Kim, "Barış yalnızca güçle garanti altına alınabilir. Bu, günümüzün çalkantılı dünyasında hayatta kalmak için bir gerekliliktir" dedi.