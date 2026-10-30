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Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı: Son teknoloji İHA'lar, silahlar sergilendi, atış tatbikatı yapıldı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:18
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Kuzey Kore

Kuzey Kore, 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı ile düşmanlarına adeta gözdağı verdi. Son teknoloji insansız hava araçları ve silah sistemleri bu fuarda sergilendi. Ayrıca atış tatbikatı da yapıldı. 

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Kuzey Kore'de 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı

Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamaya göre; son teknoloji İHA'ların ve silah sistemlerinin görücüye çıktığı 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı dün ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle açıldı. 

 

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Çok amaçlı İHA'lar ile tek yönlü saldırı İHA'larının sergilendiği fuarın ardından, seyir füzeleri ve 600 milimetrelik çoklu roketatar sistemlerinin kullanıldığı gerçek mühimmatlı bir atış tatbikatı da yapıldı. 

 

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Kim Jong-un 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı'nda

Bu kapsamda fırlatılan havadan karaya füzeler ve seyir füzelerinin hedef olarak belirlenen bir adayı tam isabetle vurduğu belirtildi. 

 

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Kuzey Kore'deki son teknoloji insansız hava araçları

Ayrıca "Sniper" olarak bilinen 600 milimetrelik çok namlulu roketatarın ilk kez kamuoyu önünde ateşlendiği belirtildi.

 

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İHA (insansız hava aracı)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un burada yaptığı konuşmada, modern savaş şartlarında İHA teknolojilerinin önemine vurgu yaptı. 

 

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İHA sistemlerinin ileri düzey yapay zeka teknolojileri ile entegre edilmesinin ordunun modernizasyonunda en öncelikli görev olduğunu kaydeden Kim, "Barış yalnızca güçle garanti altına alınabilir. Bu, günümüzün çalkantılı dünyasında hayatta kalmak için bir gerekliliktir" dedi.

 

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Nükleer silaha sahip Kuzey Kore

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin nükleer silaha sahip devlet statüsüne kavuştuğunu ve konvansiyonel silahların modernizasyonunda büyük bir ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

 

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Kuzey Kore son teknoloji silahlar

Kim, "Bilim insanlarımız şimdi de savunma amaçlı İHA teknolojileri ve yapay zeka alanlarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için tüm güçleriyle çalışmalıdır" ifadelerini kullandı. 

 

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Kuzey Kore silahlar

Kuzey Kore lideri, ülkenin savaş caydırıcılığını ve savunma sanayii kapasitesini artırmaya kararlı bir şekilde devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

 

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Kuzey Kore'deki insansız hava araçları

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

 

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Kim Jong-un atış tatbikatı takibi

Füzelerin yerel saatle 12.30 sıralarında Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden ateşlendiği ifade edilmişti. 

 

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Kuzey Kore

Japonya Savunma Bakanlığı ise fırlatılan füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğünü bildirmişti.

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