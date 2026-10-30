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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 07:54

Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ara ödemeler bugün başlıyor

Bazı yatırım fonlarının olağanüstü tasfiyesi kapsamında mağdur yatırımcılara yapılacak ilk ara ödemeler başlıyor. 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 07:54

() tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarıyla ilgili takvim işliyor. Olağan tasfiye sürecindeki ödemelerin büyük bölümün tamamlanmasından sonra sıra olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlara geldi.

HABERİN ÖZETİ

Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ara ödemeler bugün başlıyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen fonlardan olağanüstü tasfiye sürecindekiler için 1 milyon liraya kadar olan ara ödemeler bugün başlıyor.
Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak olup kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması bekleniyor.
Ödemelerde öncelik unvanında "para piyasası" ibaresi olan fonlara verilecek ve nakit durumuna göre en düşük tutardan en yükseğe doğru kademeli ilerleyecek.
Ara ödeme üst sınırı en fazla 1 milyon lira olarak uygulanacak ve nakit giriş-çıkışları TÜFE ile Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecek.
17 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen işlemleri gerçekleştirilemeyip payları bloke edilen yatırımcılar da düzenlemeden yararlanabilecek.
Yürütülen süreçte şu ana kadar toplam 71 bin 899 hesaba ayni ve nakdi olarak 68 milyar lira tasfiye ödemesi yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

ARA ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda parası kalan mağdurlara yapılacak 1 milyon liraya kadar olan ara ödemeler bugün başlıyor. Ödemeler ve aracılığıyla yapılacak.

Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ara ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler; fonlarda kalan bakiyeler, gönüllü iadeler ve hızlı şekilde nakde çevrilebilecek kaynaklar olmak üzere 3 kaynaktan karşılanacak.

Söz konusu ödemelerde SPK kriterlerine göre öncelik, unvanında "" ibaresi olan fonlara verilecek. Fonların kasasında yeterli nakit yoksa ödemeler en düşük tutardan başlayıp en yükseğe doğru kademeli olarak ilerleyecek.

İlerleyen dönemde fonların varlıkları satılıp kasaya yeni para girdikçe, ödemesini tam alamamış küçük yatırımcılara öncelik verilmeye devam edilecek. Ödemelerin kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması bekleniyor.

Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ara ödemeler bugün başlıyor

ÇEKİLEN TUTAR DÜŞÜLECEK

Yatırımcıların ödeme hakları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve tasfiye ile görevlendirilen kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak belirlenecek. 17 Eylül ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya pay fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde, katılma payları bloke edilen yatırımcılar da düzenlemeden yararlanabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerindeki yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme üst sınırı olarak uygulanacak. Yatırımcının fona yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği nakit çıkışları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek.

Hesaplamada nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği tarihler dikkate alınacak. Yatırımcının fondan çektiği tutarlar, ilk giren ilk çıkar yöntemiyle hesaplamadan düşülecek.

Olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ara ödemeler bugün başlıyor

ŞU ANA KADAR 68 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Yatırımcıların haklarını korumaya yönelik yürütülen süreçte şu ana kadar toplam 71 bin 899 hesaba ulaşıldı. Bu hesaplara ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar lira tutarında tasfiye ödemesi yapıldı.

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#ziraat bankası
#sermaye piyasası kurulu
#iş bankası
#Spk
#Para Piyasası
#Ekonomi
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