3 ilde FETÖ operasyonu! Havalandırmadan servet çıktı: Deste deste dolar, külçe külçe altın

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İstanbul
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul, Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen para ve altınların miktarı şoke etti.
Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler havalandırmadaki zulayı tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi. Havalandırmadan deste deste dolar çıktı.
Çalışmalarda ekipler, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği için adli işlem gören, ByLock kullanan, örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış görülen ve sözde eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi, bölge talebe mesulü oldukları, himmet topladıkları ve sohbet verdikleri anlaşılan zanlıların güncel yapılanmada yeniden görevlendirildiklerini belirledi.
Geçmiş dönemde sorumlu oldukları kişi ve esnaflarla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Aydın ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.