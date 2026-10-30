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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:27

3 ilde FETÖ operasyonu! Havalandırmadan servet çıktı: Deste deste dolar, külçe külçe altın

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şoke etti. Havalandırmadaki zulayı tespit eden ekipler, deste deste dolar ve altın ele geçirdi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:27

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik , Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve altınların miktarı şoke etti. 

HABERİN ÖZETİ

3 ilde FETÖ operasyonu! Havalandırmadan servet çıktı: Deste deste dolar, külçe külçe altın

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı ve evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.
Operasyon İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirildi.
10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
3 ilde FETÖ operasyonu! Havalandırmadan servet çıktı: Deste deste dolar, külçe külçe altın

HAVALANDIRMADAN SERVET ÇIKTI

kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler havalandırmadaki zulayı tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve ele geçirildi. Havalandırmadan deste deste dolar çıktı. 

3 ilde FETÖ operasyonu! Havalandırmadan servet çıktı: Deste deste dolar, külçe külçe altın

SÖZDE EYALET İMAMI, BÖLGECİ, BÖLGE HADİMİ...

Çalışmalarda ekipler, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği için adli işlem gören, ByLock kullanan, örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış görülen ve sözde eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi, bölge talebe mesulü oldukları, himmet topladıkları ve sohbet verdikleri anlaşılan zanlıların güncel yapılanmada yeniden görevlendirildiklerini belirledi.

Geçmiş dönemde sorumlu oldukları kişi ve esnaflarla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Aydın ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

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#altın
#operasyon
#İstanbul
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#Fetö/pdy
#Gündem
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