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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:28

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu mücadele öncesi Konya’ya ulaştı. Kamp kadrosunda yer almasına rağmen sarı-kırmızılı kafileyle birlikte seyahat etmeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in son durumu belli oldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:28

Süper Lig’in 10. haftasında bugün ’a konuk olacak , zorlu deplasman öncesi ’ya ulaştı. 

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme

Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar topluluğu pankartlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme

VICTOR OSIMHEN NEDEN KAFİLEDE YER ALMADI?

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklanan kamp kadrosunda adı bulunmasına rağmen takımla birlikte seyahat etmeyen ’in son durumu futbolseverler tarafından merak konusu olmuştu. Nijeryalı forvetin durumuyla ilgili kulis bilgileri kısa sürede netleşti.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme

Edinilen bilgilere göre; Victor Osimhen, eşinin doğum yapması dolayısıyla kafileyle birlikte Konya’ya seyahat edemedi. Ancak yıldız golcünün maç günü takıma katılmak üzere Konya’da olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇININ KÜNYESİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Galatasaray mücadelesi 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem düdük çalacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme
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#galatasaray
#konya
#victor osimhen
#Konyaspor
#Futbol
#cihan aydın
#Spor
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