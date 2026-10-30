Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçı öncesi sürpriz gelişme

Süper Lig’in 10. haftasında bugün Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, zorlu deplasman öncesi Konya’ya ulaştı.

Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar topluluğu pankartlar ve tezahüratlarla karşıladı.

VICTOR OSIMHEN NEDEN KAFİLEDE YER ALMADI?

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklanan kamp kadrosunda adı bulunmasına rağmen takımla birlikte seyahat etmeyen Victor Osimhen’in son durumu futbolseverler tarafından merak konusu olmuştu. Nijeryalı forvetin durumuyla ilgili kulis bilgileri kısa sürede netleşti.

Edinilen bilgilere göre; Victor Osimhen, eşinin doğum yapması dolayısıyla kafileyle birlikte Konya’ya seyahat edemedi. Ancak yıldız golcünün maç günü takıma katılmak üzere Konya’da olacağı öğrenildi.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇININ KÜNYESİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Galatasaray mücadelesi 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.