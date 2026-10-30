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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 07:33
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 07:44

Derbinin faturası kesildi: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından disiplin cezaları belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbinin ardından disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a verilen cezaları açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Derbinin faturası kesildi: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 07:33
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 07:44

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan - derbisinin ardından çıkan kavgada kırmızı kart görerek disipline sevk edilen ve 'a verilen cezalar belli oldu. (PFDK), derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin disiplin kararları açıklandı. 

HABERİN ÖZETİ

Derbinin faturası kesildi: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç, Archie Brown'a ise 3 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) derbi sonrası disiplin kararlarını açıkladı.
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verildi.
Fenerbahçeli Archie Brown'a 3 maç men cezası verildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 2 MAÇ MEN

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL para cezası verildi. Açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI ’nın, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Derbinin faturası kesildi: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

ARCHIE BROWN'A 3 MAÇ MEN

Fenerbahçe'den Archie Brown'a ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verildiği açıklandı. PFDK'nın açıklamasında, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN ’un, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Derbinin faturası kesildi: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

PFDK ayrıca Galatasaray'dan Serhat Doğan ve Fenerbahçe'den Ahmet Aytar'a verilen cezaları da duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi AHMET AYTAR’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#Archie Brown
#Spor
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