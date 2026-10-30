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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:45

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Enerjide iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizen Caparov, ülkesinin önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahip olduğunu söyledi. İhlas Holding ile yapılan iş birliğini örnek veren Caparov, "Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesini belirtmek isterim" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:45

Kırgızistan Cumhurbaşkanı , 'dan düzenlenen (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, enerji iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, Kırgızistan'ın hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirme imkanlarına dikkat çekti.
Kırgız Hava Yolu şirketlerinin Avrupa Birliği Hava Güvenliği listesinden çıkarılması, ülkeler arası hava ulaşımını geliştirecek yeni fırsatlar yaratacaktır.
İkinci öncelikli yön olarak enerji iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi.
Kırgızistan'ın önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirme imkanlarına sahip olduğu ifade edildi.
Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık %15'inin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesi, enerji alanındaki başarılı iş birliğinin bir örneği olarak gösterildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Caparov, enerji iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Caparov, ülkesinin önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahip olduğunun altını çizdi. 

"ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ARTIRILMALI"

Tarihi zirvede yaptığı konuşmada ile yapılan iş birliğini de örnek veren Caparov, "Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesini belirtmek isterim" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

İHLAS HOLDİNG'İ ÖRNEK VERİP ÇAĞRIDA BULUNDU

Caparov'un konuşmasından satır başları:

"Kırgız Hava Yolu şirketlerinin Avrupa Birliği Hava Güvenliği listesinden çıkarılması ülkelerimiz arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesi için yeni fırsatlar doğuracaktır. İkinci öncelikli yönümüz enerji iş birliğinin artırılması. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

KAZARMAN HES KASKADI PROJESİ

Kırgız Cumhuriyeti önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahiptir. Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık %15'i kullanılmaktadır. Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman HES Kaskadı projesini belirtmek isterim. Enerji alanındaki karşılıklı yarara dayalı iş birliğini geliştirmek amacıyla ilgili tüm yatırımcılar ortak girişimlerin hayata geçirilmesini davet ediyorum.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE 

Üçüncü öncelikli alanımız iklim değişikliğiyle mücadeledir. İklim değişikliği ve buzulların erimesi ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle doğal ekosistem korunmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesini hızlandırmak lazım.Birleşmiş Milletler çatısı altında bir tröst fonu oluşturma girişimimizi uygulamak isterim. Söz konusu girişimi desteklemek ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için tüm ilgili ortaklarımızı işbirliği yapmaya davet ediyorum"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

KAZARMAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

Toplam 912 MW kurulu güce sahip Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, Kırgızistan’ın enerji tarihinde bugüne kadar hayata geçirilen en büyük ve en stratejik yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ülkenin doğal su kaynaklarını yüksek mühendislik teknolojileriyle enerjiye dönüştürecek proje, yalnızca elektrik üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Kırgızistan’ın ekonomik kalkınma vizyonu, enerji bağımsızlığı hedefi ve bölgesel güç konumu açısından da tarihi önem taşıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

Proje kapsamında yer alacak olan Alabuga Hidroelektrik Santrali; 600 MW kurulu güç ve 2.36 milyar kWh yıllık üretim kapasitesine sahip olacak. Projenin baraj yüksekliği 235 metre, normal su seviyesiyse 1.570 metre olacak. Projenin ikinci önemli enerji üretim noktası Karabulun-1 Hidroelektrik Santrali; 149 MW kurulu güce sahip olacak. Üretim kapasitesiyse yıllık 536 milyon kWh olacak. Bu bölümde 1.860 metre tünel ve 3.346 metre açık kanaldan oluşan su yolu yer alıyor. Projenin üçüncü önemli bölümü ise Karabulun-2 Hidroelektrik Santrali; 163 MW kurulu güçten meydana gelecek. Bu bölüm 852 milyon kWh yıllık üretim kapasitesine sahip olacak.  Bu dev projenin yılda ortalama 3.75 milyar kWh elektrik üretimi ile ülkenin enerji arzına güçlü katkılar sunması hedefleniyor.  Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile yalnızca bir enerji projesi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik bir altyapı hamlesi olarak öne çıkıyor. Projenin inşaat sürecinde yaklaşık 2.000 kişiye, faaliyet sürecinde ise 150 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding'i örnek verip çağrıda bulundu: "Enerjide iş birliği artırılmalı"

KIRGIZİSTAN’IN GELECEĞİNE BÜYÜK GÜÇ

Kırgızistan’ın uzun vadeli kalkınma planlarında kritik bir rol üstlenecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin enerji altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanması öngörülüyor. Projenin devreye alınmasının ardından Kırgızistan’ın enerji arzının güçlenmesi, sanayi üretiminin ivme kazanması ve ülkenin bölgesel enerji ihracat kapasitesinde önemli artış sağlanması bekleniyor.

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#ankara
#sadır caparov
#türk devletleri teşkilatı
#İhlas Holding
#Kazarman Hes Kaskadı
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