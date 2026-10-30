BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

İstanbul'da 31 Ekim 2026 Cumartesi günü için alarm verildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ) 31 Ekim Cumartesi günü birçok ilçede planlı bakım çalışmaları kapsamında uzun saatler sürebilecek elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacağı merak konusu oldu. Planlı elektrik kesintileri pek çok ilçede 31 Ekim'de uygulanacak. Peki 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

