BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

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İstanbul
İstanbul'da 31 Ekim 2026 Cumartesi günü için alarm verildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ) 31 Ekim Cumartesi günü birçok ilçede planlı bakım çalışmaları kapsamında uzun saatler sürebilecek elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacağı merak konusu oldu. Planlı elektrik kesintileri pek çok ilçede 31 Ekim'de uygulanacak. Peki 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?
31 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki birçok ilçesinde uzun saatlere varan elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan resmi duyurularda planlı bakım çalışmaları kapsamında Avrupa yakasının birçok ilçesinde ve mahallesinde 8 saate varan planlı kesintiler yaşanacağı bildirildi. Kesintinin hangi mahalle ve ilçeleri etkileyeceği merak konusu oldu. Peki 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Avcılar ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Başakşehir ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Beylikdüzü ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Beyoğlu ilçesinde 00.00-06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çatalca ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Eyüpsultan ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Güngören ilçesinde 01.00-07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Küçükçekmece ilçesinde 10.15-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Küçükçekmece ilçesinde 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Küçükçekmece ilçesinde 11.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Küçükçekmece ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Küçükçekmece ilçesinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 10.45-18.45 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sultangazi ilçesinde 09.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Şişli ilçesinde 10.45-18.45 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.