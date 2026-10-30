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BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:03
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1
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

İstanbul'da 31 Ekim 2026 Cumartesi günü için alarm verildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ) 31 Ekim Cumartesi günü birçok ilçede planlı bakım çalışmaları kapsamında uzun saatler sürebilecek elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacağı merak konusu oldu. Planlı elektrik kesintileri pek çok ilçede 31 Ekim'de uygulanacak. Peki 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?
 

2
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

31 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki birçok ilçesinde uzun saatlere varan elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan resmi duyurularda planlı bakım çalışmaları kapsamında Avrupa yakasının birçok ilçesinde ve mahallesinde 8 saate varan planlı kesintiler yaşanacağı bildirildi. Kesintinin hangi mahalle ve ilçeleri etkileyeceği merak konusu oldu. Peki 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

3
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Avcılar ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

4
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

5
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

6
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Bağcılar ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

7
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Başakşehir ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

8
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Beylikdüzü ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

9
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Beyoğlu ilçesinde 00.00-06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

10
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Büyükçekmece ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

11
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Çatalca ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

12
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Esenyurt ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

13
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Eyüpsultan ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

14
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Güngören ilçesinde 01.00-07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

15
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Küçükçekmece ilçesinde 10.15-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

16
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Küçükçekmece ilçesinde 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

17
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Küçükçekmece ilçesinde 11.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

18
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Küçükçekmece ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

19
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Küçükçekmece ilçesinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

20
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Sarıyer ilçesinde 10.45-18.45 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

21
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Sarıyer ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

22
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

23
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

24
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

25
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

26
BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Sultangazi ilçesinde 09.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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BEDAŞ saat verdi: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! 31 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek?

Şişli ilçesinde 10.45-18.45 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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