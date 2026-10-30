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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:57

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz yeni adresini belirlemeyen Mauro Icardi, İtalyan basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerine devam etmek istediği ülkeyi net bir şekilde açıklayan Arjantinli yıldız, Galatasaray taraftarına ve sarı-kırmızılı günlerine dair dikkat çeken sözler kullandı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:57

'de formasıyla unutulmaz izler bırakan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi, kariyerine dair merak edilenleri ilk kez bu kadar net dile getirdi. 

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

İtalyan basınına konuşan dünyaca ünlü golcü; kulüpsüz geçirdiği süreci, Inter’e olası dönüş ihtimalini, İtalya özlemini ve ’da bıraktığı büyük mirası samimiyetle değerlendirdi.

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

"SADECE TAKIM BULMAK İÇİN SEÇİM YAPMADIM"

Uzun süredir yeni bir kulübe imza atmamasıyla ilgili konuşan Icardi, bu durumu kendisinin de beklemediğini ancak gelen teklifler konusunda seçici davrandığını vurguladı.

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

Aceleci bir karar vermek istemediğinin altını çizen Arjantinli futbolcu, "Ben de bu kadar uzun süre bekleyeceğimi düşünmüyordum. Ancak sırf bir takımım olsun diye hiçbir zaman rastgele bir seçim yapmadım. Birçok teklif aldım ama tamamen ikna olmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

INTER’E DÖNÜŞ KAPISI AÇIK: "FAYDALI OLMAK İÇİN DÖNERİM"

Eski takımı Inter hakkında da dikkat çekici mesajlar veren 33 yaşındaki golcü, Milano ekibinin kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Inter'de kaptanlık yaptığını ve kulüple güçlü bağları bulunduğunu belirten Icardi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Inter'e dönmek özel olurdu. O formayla ve kaptanlık yaparak kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve kariyerimi orada farklı şekilde noktalamak isterdim. Ancak dönüş, karşılıklı inanç ve birlikte başarılacak bir hedef varsa anlamlı olur. Hâlâ verecek çok şeyim var. Bir yere dönersem faydalı olmak ve kazanmak için dönerim."

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

"İTALYA'YI ÇOK ÖZLÜYORUM"

kariyerini yeniden Çizme’de sürdürme arzusunu açıkça ifade eden Icardi, İtalya’da hem bireysel hem de futbolsal anlamda büyük bir gelişim kaydettiğini söyledi. İtalya'ya olan özlemini dile getiren yıldız oyuncu, "İtalya'yı çok özlüyorum. Orada hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıran bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme fırsatıyla geri dönmek isterim. Geçmişle bağımız var ama tamamen geleceğe bakıyoruz" dedi.

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

GALATASARAY TARAFTARINA ÖZEL TEŞEKKÜR: "HAYATIMDA HER ZAMAN ÖZEL BİR YERİ OLACAK"

Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği döneme de parantez açan Mauro Icardi, Galatasaray’a transfer olma amacının kulübün gidişatını değiştirmek ve zaferler kazanmak olduğunu hatırlattı.

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı

İstanbul'da taraftarla kurduğu bağın çok farklı bir boyutta olduğunu belirten golcü futbolcu, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Galatasaray'a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, atılan gollerin ve alınan sonuçların çok ötesinde. İstanbul'da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak."

BİR AİLENİN ÇOCUĞUNA ADINI VERMESİ ONU DERİNDEN DUYGULANDIRMIŞ

Galatasaray taraftarlarının kendisine gösterdiği sevginin ve sadakatin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Icardi, taraftarların kendisini ailenin bir parçası yaptığını şu örnekle anlattı:

"Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikâyesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, bu kulübü ve armayı ne kadar çok önemsediğimi gayet iyi anladığını düşünüyorum."

Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı
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#galatasaray
#mauro icardi
#İstanbul
#inter
#Futbol
#trendyol süper lig
#Spor
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