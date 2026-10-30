Doğal gazda bu sınırı aşan yandı! 81 ilin kasım limiti açıklandı, faturalar değişecek

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İstanbul
BOTAŞ'ın yayımladığı kasım ayı il bazlı tüketim limitleri belli oldu. İstanbul'da Kademe-1 sınırı 101,71 metreküp, Ankara'da 161,63 metreküp, Erzurum'da ise 190,61 metreküp olarak belirlendi. Belirlenen sınırı aşan aboneler, yalnızca fazla tükettikleri gaz için değil, ilgili ay boyunca kullandıkları doğal gazın tamamı için yüksek tarifeden ödeme yapacak. Peki kademeyi aşan kullanıcılar ne yapacak? Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte il il kasım ayı limitleri ve faturayı azaltmanın formülü...
4 Nisan 2026 tarihinden itibaren doğal gaz faturalarında kademeli sistem uygulanıyor. Yeni sisteme göre doğal gaz kullanıcıları, bulundukları ilin aylık tüketim limitine göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki ayrı gruba ayrılıyor ve faturaları buna göre düzenleniyor.
BOTAŞ'ın internet sitesinde 81 il için ayrı limitlerin yer aldığı liste bulunuyor. Buna göre de her il için ayrı bir tüketim sınırı belirli. Bu sınır, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından son 5 yıllık tüketim verileri esas alınarak hesaplanıyor.
EPDK, hane başına aylık ortalama doğal gaz tüketiminin yüzde 75 fazlası üzerinden limit belirliyor. BOTAŞ ise 81 ilin 12 aylık tüketim limitlerini resmi internet sitesinde yayımlıyor.
Yeni uygulamaya göre yaşadığınız şehir için belirlenen tüketim sınırının aşılması halinde yüksek fatura ödemek durumunda kalacaksınız.
BOTAŞ'ın kademeli fiyat uygulaması esaslarına göre, doğal gazda belirlenen aylık tüketim sınırını aşan aboneler, sadece fazla kullandıkları gaz için değil, o ay tükettikleri doğal gazın tamamı için daha yüksek ücret ödeyecek. Yani sınırı az miktarda bile aşsanız, faturanızdaki tüm tüketim Kademe-2 tarifesinden hesaplanacak.
Örnek: İstanbul'da kasım ayı sınırı 101,71 metreküp. 102 metreküp doğal gaz tüketen bir abone, yalnızca 0,29 metreküp için değil, kullandığı 102 metreküp gazın tamamı için yüksek tarifeden ücretlendirilecek.
Yeni fiyatlandırma sisteminde normal tüketim sınırları içerisinde kalan konut aboneleri için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 TL, tüketim sınırını aşan aboneler için Kademe-2 fiyatı 18 TL olarak uygulanıyor.
Şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ise kademeli fiyat uygulamasından muaf tutuluyor. Bu gruptaki aboneler için destekli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak belirtiliyor.
Kademeli tarife uygulamasıyla birlikte doğal gaz tüketimini kontrol altında tutmak daha da önemli hale geldi. Uzmanların enerji tasarrufu önerileri doğrultusunda hanelerin alabileceği önlemler şöyle:
1. Kombi sıcaklığını ihtiyaca göre ayarlayın: Kombiyi gereğinden yüksek sıcaklıkta çalıştırmak yerine istikrarlı ısı dengesi sağlamaya çalışın.
2. Oda termostatı kullanın: Oda sıcaklığını kontrol altında tutmanız, gereksiz ısı kaybını ve yüksek sıcaklığı engeller.
3. Termostatik vana taktırın: Hassas ayar, kullanılmayan alanların gereksiz yere fazla ısıtılmasının önüne geçecektir.
4. Peteklerin önünü kapatmayın: Radyatörlerin önüne koltuk, perde veya büyük mobilyalar yerleştirmek ısı kaybına ve dolayısıyla yüksek faturaya sebebiyet verir.
5. Kombi ve tesisat bakımını yaptırın: Düzenli bakım, sistemden daha verimli sonuç almanıza yardımcı olur.
6. Kapı ve pencerelerde ısı yalıtımına dikkat edin: Isı kaybını azaltmak için pencere ve kapı aralıklarını kontrol edin, uygun yalıtım çözümlerinden yararlanın.
BOTAŞ'ın yayımladığı resmî tüketim limitleri tablosuna göre kasım ayında 81 il için uygulanacak Kademe-1 sınırları şöyle:
|İl
|Kasım Limiti (m³)
|Adana
|27,72
|Adıyaman
|60,90
|Afyonkarahisar
|122,64
|Ağrı
|149,00
|Aksaray
|95,41
KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|İl
|Tüketim Sınırı (m³)
|Amasya
|120,82
|Ankara
|161,63
|Antalya
|29,44
|Ardahan
|168,65
|Artvin
|130,87
|Aydın
|39,29
|Balıkesir
|74,74
|Bartın
|130,36
|Batman
|69,81
|Bayburt
|143,85
|Bilecik
|125,53
|Bingöl
|66,05
|Bitlis
|123,69
|Bolu
|142,99
|Burdur
|92,79
|Bursa
|102,29
KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|Şehir
|Değer
|Çanakkale
|78,24
|Çankırı
|102,59
|Çorum
|88,94
|Denizli
|79,84
|Diyarbakır
|74,62
|Düzce
|133,70
|Edirne
|116,24
|Elazığ
|89,74
|Erzincan
|114,98
|Erzurum
|190,61
|Eskişehir
|137,04
|Gaziantep
|96,27
|Giresun
|101,55
|Gümüşhane
|138,90
KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|İl
|Kasım Ayı Doğal Gaz Tüketim Sınırı
|Hakkari
|156,26
|Hatay
|28,60
|Iğdır
|111,44
|Isparta
|106,87
|İstanbul
|101,71
|İzmir
|61,43
|Kahramanmaraş
|92,80
|Karabük
|99,45
|Karaman
|102,73
|Kars
|146,14
|Kastamonu
|123,97
|Kayseri
|102,88
|Kırıkkale
|80,38
|Kırklareli
|114,22
|Kırşehir
|83,18
|Kilis
|59,80
|Kocaeli
|102,85
|Konya
|125,42
|Kütahya
|156,52
KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|İl
|Tüketim Sınırı
|Malatya
|120,73
|Manisa
|71,49
|Mardin
|59,85
|Mersin
|20,27
|Muğla
|103,48
|Muş
|101,71
|Nevşehir
|127,68
|Niğde
|128,82
|Ordu
|97,88
|Osmaniye
|35,68
|Rize
|101,96
KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|İl
|Tüketim Sınırı
|Sakarya
|112,14
|Samsun
|88,04
|Siirt
|63,67
|Sinop
|87,66
|Sivas
|130,87
|Şanlıurfa
|41,06
|Şırnak
|82,65
|Tekirdağ
|90,48
|Tokat
|115,71
KASIM AYINDA İL İL DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI
|İl
|Kasım Ayı Doğal Gaz Tüketim Sınırı (m³)
|Trabzon
|101,40
|Tunceli
|101,69
|Uşak
|108,05
|Van
|149,94
|Yalova
|66,73
|Yozgat
|96,81
|Zonguldak
|116,97