Doğal gazda bu sınırı aşan yandı! 81 ilin kasım limiti açıklandı, faturalar değişecek

BOTAŞ'ın yayımladığı kasım ayı il bazlı tüketim limitleri belli oldu. İstanbul'da Kademe-1 sınırı 101,71 metreküp, Ankara'da 161,63 metreküp, Erzurum'da ise 190,61 metreküp olarak belirlendi. Belirlenen sınırı aşan aboneler, yalnızca fazla tükettikleri gaz için değil, ilgili ay boyunca kullandıkları doğal gazın tamamı için yüksek tarifeden ödeme yapacak. Peki kademeyi aşan kullanıcılar ne yapacak? Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte il il kasım ayı limitleri ve faturayı azaltmanın formülü...