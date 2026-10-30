MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

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İstanbul
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları sürüyor.
MİT’in istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır’ın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi.
Terörist Bahadır’ın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek DEAŞ adına verilen görevleri icra ettiği belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ’a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenildi.
MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ’lı Abdullah kod Uğur Bahadır’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.