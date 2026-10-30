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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:53

MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: MİT'ten terör örgütü DEAŞ’a yönelik nokta bir operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten Abdullah kod Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanıp, Türkiye'ye getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:53

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın () terör örgütü 'a yönelik operasyonları sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Afganistan-Pakistan alanında faaliyet yürüten DEAŞ'lı terörist Uğur Bahadır'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT'in istihbari çalışmaları sonucu terörist Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçtiği tespit edildi.
'Abdullah' kod adlı teröristin Afganistan-Pakistan bölgesindeki DEAŞ kamplarında bulunarak örgüt adına çeşitli görevler yürüttüğü belirlendi.
MİT operasyonuyla Afganistan-Pakistan alanında yakalanan Uğur Bahadır, Türkiye'ye getirildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır’ın ’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi. 

DEAŞ KAMPLARINDA FARKLI GÖREVLERİ OLMUŞ

Terörist Bahadır’ın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek DEAŞ adına verilen görevleri icra ettiği belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ’a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenildi.

MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ’lı Abdullah kod Uğur Bahadır’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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ETİKETLER
#Türkiye
#deaş
#MİT
#Uğur Bahadır
#Afganistan Pakistan
#Gündem
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