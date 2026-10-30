Bebeğin ağlamasına bile aldırış etmediler: Tehditler savuran magandalar enselenip rekor cezayı yediler

İzmir Konak'ta eşi ve 9 aylık bebeğiyle seyir halindeki sürücünün önünü keserek dehşet saçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Bebekli ailenin korku dolu yalvarmalarına aldırış etmeden tehditler savuran magandalardan sürücüye 186 bin 438 TL, yanındaki yolcuya ise 180 bin TL olmak üzere rekor para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve haklarında adli işlem başlatıldı. Küçük bebeğin ağladığı anlar ise annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.