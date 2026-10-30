TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:05

Ege Denizi'nde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ege Denizi'nde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:05

'nde oldu. 'ın aktardığına göre; Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Ege Denizi'nde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ege Denizi'nde AFAD'a göre 4,7, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.7 (Mw), derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, 30.10.2026 tarihinde saat 13:45:02 TSİ'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak geçti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının derinliği 22.6 km olarak kaydedildi ve yer bilgisi Yunanistan olarak belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde depremin büyüklüğünü 5,0 olarak geçti. 

Ege Denizi'nde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:4.7 (Mw)
  • Yer: Ege Denizi
  • Tarih: 2026-10-30
  • Enlem: 39.66717 N
  • Boylam: 23.86617 E
  • Derinlik: 7 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2116121218994557115

Kandilli Rasathanesi'nin verileri ise şu şekilde;

  • YUNANİSTAN
  • 30.10.2026, 13:45:02 TSİ
  • Büyüklük: 5.0
  • Derinlik: 22.6 km

https://x.com/Kandilli_info/status/2116121947004117487

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google deprem uyarılarını yeniledi! Artık çok daha fazla bilgi verecek
Uzmanlardan Bursa'ya uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretecek fay sistemi var
ETİKETLER
#deprem
#afad
#Ege Denizi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.