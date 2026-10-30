Ege Denizi'nde deprem oldu. AFAD'ın aktardığına göre; Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
Ege Denizi'nde AFAD'a göre 4,7, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.7 (Mw), derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, 30.10.2026 tarihinde saat 13:45:02 TSİ'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak geçti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının derinliği 22.6 km olarak kaydedildi ve yer bilgisi Yunanistan olarak belirtildi.
AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde depremin büyüklüğünü 5,0 olarak geçti.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
- Büyüklük:4.7 (Mw)
- Yer: Ege Denizi
- Tarih: 2026-10-30
- Enlem: 39.66717 N
- Boylam: 23.86617 E
- Derinlik: 7 km
https://x.com/DepremDairesi/status/2116121218994557115
Kandilli Rasathanesi'nin verileri ise şu şekilde;
- YUNANİSTAN
- 30.10.2026, 13:45:02 TSİ
- Büyüklük: 5.0
- Derinlik: 22.6 km
https://x.com/Kandilli_info/status/2116121947004117487
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