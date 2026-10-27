Trafik magandasının sosyal medyada paylaştığı 'hız şovu' pahalıya patladı

İstanbul Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde trafikteki diğer araçların hayatını hiçe sayan bir sürücü, kadranı 232 kilometreye kadar zorlayıp araçların arasında tehlikeli şekilde makas atarak ilerledi. Hem kendi hem de otoyolu kullanan diğer sürücülerin can güvenliğini riske atan kural tanımaz sürücü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren magandaya toplam 145 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 ay süreyle el konuldu.