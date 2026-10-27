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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:05

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

28 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflarda Çarşamba günü yerini almaya hazırlanırken indirime girecek ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Sonbahara özel ürünler hesaplı alışveriş imkanıyla müşterileri bekleyecek. ŞOK zincir marketlerinde çarşamba günü waffle tava, desenli kupa çeşitleri, cam sürahi, çay takımı, saklama kabı hareketli süzgeç, erzak kabı, portatif 4 kapaklı dolap raflarda olacak. 4 Kapaklı Dolap 1.750 TL, Hareketli Süzgeç 100 TL, Salata Kurutucusu 250 TL, 3’lü Bıçak Seti 125 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 450 TL, Televizyon Battaniyesi 499 TL, Büyük Boy Makyaj Çantası 250 TL, Kabin Boy Valiz 119 TL, Orta Boy Valiz 1.399 TL ve Büyük Boy Valiz 1.599 TL’den raflarda olacak. İşte, ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler broşürü ve fiyat listesi…

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Editor
 Beyza Çolak
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ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:05

aktüel kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta onlarca ürün indirimli ile raflardak yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK marketlerde yarından itibaren onlarca ürün sizleri bekliyor. Cam , mumlar, battaniyeler, tavalar ve gıda ürünleri bu hafta hepsi ŞOK market raflarındaki yerini alacak. ŞOK'ta 28 Ekim'den itibaren Desenli baton mum 100 TL, 10'lu mum 75 TL, Tava seti 2'li 599 TL, Waffle tava 899 TL, Cam desenli kupa 100 TL, Çay takımı 399 TL, 6'lı kase 199 TL, Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL, Kapaklı cam sürahi 175 TL, Salata kurutucu 250 TL, Bıçak seti 125 TL, Süzgeçli saklama kabı 75 TL, Kapaklı saklama kabı 5'li 225 TL'den satışa çıkan ürünler arasında. Peki 28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var?  İşte 28 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları... 

HABERİN ÖZETİ

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
ŞOK marketlerde 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı; indirimli ürünler arasında cam ürünler, mumlar, mutfak gereçleri, battaniyeler ve tekstil ürünleri bulunuyor.
ŞOK marketlerde 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak aktüel ürünler arasında cam ürünler, mumlar, battaniyeler, tavalar ve gıda ürünleri yer alıyor.
Öne çıkan ürünlerden bazıları Desenli baton mum (100 TL), Tava seti 2'li (599 TL), Waffle tava (899 TL), Cam desenli kupa (100 TL), Çay takımı (399 TL) ve Kapaklı cam sürahi (175 TL) olarak belirtilmiş.
Ayrıca, Bambu kulplu cam demlik (399 TL), Cam bardak seti (199 TL), Kulplu pipetli mug (299 TL), Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü (250 TL), Salata kurutucu (250 TL), Bıçak seti (125 TL) ve Kapaklı saklama kabı 5'li (225 TL) gibi ürünler de bulunuyor.
Battaniye çeşitleri arasında Çift kişilik pamuklu battaniye (450 TL), Tek kişilik pamuklu battaniye (399 TL) ve Tv battaniyesi (499 TL) yer alıyor.
Katalogda ayrıca Kadife simli makyaj çantası (199-250 TL), Kadın fular (100 TL), Valiz çeşitleri (1.199-1.599 TL) ve Kadın terlik (275 TL) gibi tekstil ve aksesuar ürünleri de mevcut.
Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
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28 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Bambu kulplu cam demlik 399 TL 

Cam bardak seti 199 TL 

Kulplu pipetli mug 299 TL 

Desenli kapaklı cam şişe 150 TL 

Cam desenli sunum ve servis tabağı 299 TL 

Dikdörtgen desenli tepsi 150 TL 

6 Bölmeli saklama kutusu 150 TL 
 

 

 

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Renkli cam kulplu bardak 175 TL 

Balkabağı desenli sunum ve kesim panosu 299 TL 

Şamdam mum 4'lü 175 TL

Desenli mum seti 3'lü 150 TL 

Desenli teneke kokulu mum 100 TL 

Desenli kavanoz mum 50 TL 

6'lı mum 150 TL 

Desenli küp mum 125 TL 
 

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Desenli baton mum 100 TL 

10'lu mum 75 TL 

Tava seti 2'li 599 TL 

Waffle tava 899 TL 

Cam desenli kupa 100 TL 

Çay takımı 399 TL 

6'lı kase 199 TL 
 

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL 

Kapaklı cam sürahi 175 TL 

Salata kurutucu 250 TL 

Bıçak seti 125 TL 

Süzgeçli saklama kabı 75 TL 

Kapaklı saklama kabı 5'li 225 TL 
 

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Saklama kabı seti 225 TL 

Hareketli süzgeç 100 TL 

Erzak kabı 250 TL 

4 kapaklı dolap 1.750 TL 

Çift kişilik pamuklu battaniye 450 TL 
 

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Tek kişilik pamuklu battaniye 399 TL 

Tv battaniyesi 499 TL

Kadife simli makyaj çantası ORTA/BÜYÜK boy 199-250 TL 

Kadın fular 100 TL 

Valiz çeşitleri 1.199-1599 TL 

Kadın terlik 275 TL

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

29 EKİM A101 AKTEÜL ÜRÜNLER KATALOĞU 

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

Çamaşır Makinesi: 18.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL

Hava Temizleyici: 2.999 TL

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Dijital Mikrodalga: 3.499 TL

Tost Makinesi: 2.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL

Seramik Ütü: 799 TL

RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Silikonin Kulaklık: 499 TL

Piranha SBB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL

50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL

55" 4K Ultra HD Android Whaleos 10 QLED TV: 22.999 TL

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

65"  4K Whale QLED TV: 27.499 TL

32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL

55" U65A UHD SMART GOOGLE TV: 21.999 TL

65" U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV: 33.999 TL

ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Battaniye çeşitleri, makyaj çantası, valiz ve kapaklı dolap geliyor

Sillkan Sahte Yem 10'lu: 64,50 TL

Skirt Zoka: 69,50 TL

Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL

Sillkan Sahte Kurt 10'lu: 69,50 TL

Olta Ucu Işığı: 75 TL
 

ETİKETLER
#Şok
#28 Ekim
#ürünler
#fiyatları
#Aktüel Kataloğu
#Ekonomi
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