Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, kamyonun altında kaldı: Feci kaza kamerada

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İstanbul
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen E.G.’ye yoldan hızla gelen kamyon çarptı. Yalanan E.G. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıya görüntülerde kamyon yeşil ışıkta seyir halinde giderken, E.G.’nin koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken gerçekleşen kaza yer aldı.