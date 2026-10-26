Seyyanen zam teklifi! İsa Karakaş yazdı: Memur emeklisi için kritik 25 bin TL detayı

Aradan üç koca yıl geçti. İletişim Başkanlığı’nın afişleri soldu. Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi. Emekli memur hâlâ bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor. 25 bin 153 TL’ye ulaşan seyyanen zam alacağını devletinden talep ediyor.

Bizler, bu emektar ve onurlu insanların dertlerine tercüman olmak, onların gür sesi ve elçisi sıfatıyla hakikatleri en zarif dille ama en güçlü şekilde dile getirmekle mükellefiz. Emeklilerimizin en çok merak ettiği, gözü kulağı nerede diye beklediği o büyük soruya ve en son gelişmelere dair cevap vermek de boynumuzun borcudur. Bugün, bu hassas ve hayati konuyu; TBMM’ye yeni verilen Kanun Teklifi muvacehesinde tamamen emeklilerimizin refahını ve huzurunu gözeterek masaya yatırıyoruz.