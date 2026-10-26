Seyyanen zam teklifi! İsa Karakaş yazdı: Memur emeklisi için kritik 25 bin TL detayı

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İstanbul
SGK uzmanı İsa Karakaş, çalışan memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmamasının yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini etkilediğini belirtti.
TBMM Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifiyle; memur emeklilerine 25.153,05 TL tutarında ek ödeme yapılması, bu ödemenin vergiden muaf tutularak kalıcı olarak emekli aylığına yansıtılması öngörülüyor.
İsa Karakaş'ın Türkiye gazeyesinde kaleme aldığı "Seyyanen zam kanun teklifi ve umut dolu yeni bir başlangıç" başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:
"Günlerdir posta kutularımızı, mesaj hatlarımızı ve gönül pencerelerimizi dolduran yüz binlerce feryat, âdeta ortak bir çığlığın tercümanı olmamızı gerektirdi. Türkiye'nin dört bir yanından, yıllarca bu ülkeye tatlı su, yol, okul, adalet ve şefkat taşıyan fedakâr memur emeklilerimizden bizlere ulaştırılan iletiler ve haklı talepler, bu satırların kaleme alınmasının yegâne sebebidir.
Peki emekliler ne talep ediyor? Gelin hafızamızı yeniden tazeleyelim. Malum tarih 2023. Seçim öncesi... Devletin en âli makamlarından müjde gelmişti.
“Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.” Söz verildi.
8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL...
Kesin vadedildi…
Aradan üç koca yıl geçti. İletişim Başkanlığı’nın afişleri soldu. Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi. Emekli memur hâlâ bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor. 25 bin 153 TL’ye ulaşan seyyanen zam alacağını devletinden talep ediyor.
Bizler, bu emektar ve onurlu insanların dertlerine tercüman olmak, onların gür sesi ve elçisi sıfatıyla hakikatleri en zarif dille ama en güçlü şekilde dile getirmekle mükellefiz. Emeklilerimizin en çok merak ettiği, gözü kulağı nerede diye beklediği o büyük soruya ve en son gelişmelere dair cevap vermek de boynumuzun borcudur. Bugün, bu hassas ve hayati konuyu; TBMM’ye yeni verilen Kanun Teklifi muvacehesinde tamamen emeklilerimizin refahını ve huzurunu gözeterek masaya yatırıyoruz.
"Alın terini ve geçmişin birikimini korumak, devleti büyüten ve yücelten en asil erdemdir."
Ekonomik dalgalanmaların ve hayat pahalılığının emekliler üzerindeki yansımasını anlamak için kıymetli büyüklerimizin çarşıya pazara inip kira, gıda, ulaşım ve diğer iaşe ve ibate kalemlerini gerçekçi bir şekilde görmeleri kâfidir.
2023 yılında çalışan kamu görevlilerine verilen seyyanen zammın emekli memurlarımıza yansıtılmamış olması, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini derinden üzmüştür.
Çalışırken aynı masayı paylaşan, aynı ünvanı taşıyan mesai arkadaşlarının, emeklilik kapısından geçtikten sonra gelirlerinin yarı yarıya düşmesi çalışma barışını da zedelemektedir.
Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan acı tecrübeler ve yürek yakan olaylar (örneğin eylül ayında kaybettiğimiz emekli polis memurumuzun durumu), bu konunun artık ertelenemez bir sosyal mutabakat alanı olduğunu göstermiştir.
Emeklilik, insan hayatının en huzurlu ve onurlu dönemi olması gerekirken, maalesef günümüzde bir geçim mücadelesine dönüşmemelidir. Devletimizin şefkat kolları, yıllarca bu bayrağın altında hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizi sarmalamalıdır.
Emeklilerimizin "Acaba sesimiz duyuluyor mu?", "Seyyanen zam konusunda yeni bir gelişme var mı?" şeklindeki yoğun meraklarına ve sorularına binaen son gelişmeyi belirtelim. Evet, bu haklı talepler muhalefet tarafından en somut ve güçlü zemine taşınmıştır.
Muhalefet tarafından hazırlanan ve 20 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifi, tam da bu meseleyi kökten çözmek için yola çıkmıştır.
TEKLİFİN ÖZÜ VE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER: