İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 asil/yedek kazananlar listesi! Adana, Eskişehir, Ankara, Konya, Tokat, Şırnak İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?

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İstanbul
İŞKUR Gençlik Programı 2026 kura takvimi belli oldu. Günlük 1.375 TL ödeme imkanı sunan programa başvuran öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kazananların isim listesinin nereden sorgulanacağını araştırıyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. İŞKUR Gençlik Programına başvuru yapan adaylar şartları sağlaması durumunda değerlendirmeye alınacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kura çekimlerine katılamayacak. İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri, Aksaray Üniversityesi, Selçuk Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi gibi yükseköğrenim kurumlarıyla devam edecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama yöntemi 2026-2027...
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanma tarihi, üniversitelerin kura işlemlerine ve sonuçları yayımlama takvimine göre değişebiliyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar isim listelerine ilgili üniversitelerin resmi internet sitesinden erişim sağlayabilir.
Bu nedenle başvuru yapan öğrencilerin yalnızca İŞKUR duyurularını değil, kendi üniversitelerinin resmi internet sitelerini de düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, başvuru yaptıkları üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Üniversitelerin duyurular veya öğrenci işleri bölümlerinde yayımlanabilecek sonuç listelerinden programa katılmaya hak kazanan adaylar kontrol edilebilir.
Başvuru ve programla ilgili genel bilgilere ulaşmak isteyen öğrenciler ise İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir.
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme imkanı sağlıyor. Program kapsamında katılım sağlanan gün başına 1.375 TL ödeme yapılması öngörülüyor.
Ayda 14 gün programa katılan öğrencilerin elde edebileceği ödeme tutarı 19 bin 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ödeme miktarı, programa fiili katılım gününe göre değişiyor.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimlerinin üniversitelere göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Paylaşılan takvimde yer alan tarihler şöyle:
26 EKİM PAZARTESİ
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
27 EKİM SALI
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
30 EKİM CUMA
Sinop Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2 KASIM PAZARTESİ
Fırat Üniversitesi
4 KASIM ÇARŞAMBA
Trakya Üniversitesi
Gençlik Programı kurası sonuçları kazananlar isim listesi ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmakta.