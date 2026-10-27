Kastamonu’da iğrenç olayda sona gelindi: Yeğenini istismar eden dayı hakkında mahkeme kararını verdi

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İstanbul
25 Kasım 2025 tarihinde Devrekani ilçesinde zihinsel engelli R.N.K., karın ağrısı şikayetiyle Devrekani Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan muayenede R.N.K.'nin hamile olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında alınan DNA örnekleri sonucunda zihinsel engelli R.N.K.'nın karnındaki bebeğin babasının servis şoförlüğü yapan dayısı T.Ö. olduğu belirlendi. Zihinsel engelli R.N.K., doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da bir bakımevine alındı.
Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, R.N.K.'nın dayısı T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Tutuklu T.Ö. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.
Davanın karar duruşmasında mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık T.Ö.'nün beden olarak kendisini savunamayacak durumdaki engelli yakın akrabaya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada kendisini savunan T.Ö., yaşanan olaylardan ötürü çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, T.Ö.'yü "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.