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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:26

Kastamonu’da iğrenç olayda sona gelindi: Yeğenini istismar eden dayı hakkında mahkeme kararını verdi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde zihinsel engelli yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan dayı hakkında mahkeme kararını verdi. Yeğenini hamile bırakan dayı, nitelikli cinsel saldırı suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Kastamonu’da iğrenç olayda sona gelindi: Yeğenini istismar eden dayı hakkında mahkeme kararını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:26

25 Kasım 2025 tarihinde Devrekani ilçesinde zihinsel engelli R.N.K., karın ağrısı şikayetiyle Devrekani Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan muayenede R.N.K.'nin hamile olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Kastamonu’da iğrenç olayda sona gelindi: Yeğenini istismar eden dayı hakkında mahkeme kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Devrekani'de zihinsel engelli yeğenini hamile bıraktığı DNA testiyle belirlenen dayı T.Ö., yargılandığı davada "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
25 Kasım 2025'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden zihinsel engelli R.N.K.'nin hamile olduğu tespit edildi.
DNA örnekleri sonucunda bebeğin babasının servis şoförlüğü yapan dayısı T.Ö. olduğu belirlendi.
Doğum yapan R.N.K. ve bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da bir bakımevine alındı.
Gözaltına alınıp tutuklanan T.Ö. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Mahkeme heyeti, duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık T.Ö.'ye "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

BEBEĞİN BABASI DAYI ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan DNA örnekleri sonucunda zihinsel engelli R.N.K.'nın karnındaki bebeğin babasının servis şoförlüğü yapan dayısı T.Ö. olduğu belirlendi. Zihinsel engelli R.N.K., doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da bir bakımevine alındı.

"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, R.N.K.'nın dayısı T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Tutuklu T.Ö. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın karar duruşmasında mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık T.Ö.'nün beden olarak kendisini savunamayacak durumdaki engelli yakın akrabaya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada kendisini savunan T.Ö., yaşanan olaylardan ötürü çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, T.Ö.'yü "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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ETİKETLER
#Devrekani
#Nitelikli Cinsel Saldırı
#Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi
#T.o.
#R.n.k.
#3. Sayfa
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