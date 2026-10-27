Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

Ekim 2026 itibarıyla güncellenen Apple iPad fiyat listesi en uygun fiyatlı seçenek olan 11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin fiyatı 29.999 TL'den 31.999 TL'ye çıktı. iPad Air M4 ve iPad Pro M5 modellerinde de fiyat artışları yaşandı.