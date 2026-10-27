Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

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İstanbul
Teknoloji devi Apple yeni iPad mini modelinin tanıtımının ardından Türkiye'de satışa sunulan iPad modellerinin fiyatlarını artırdı. Şirketin iPad, iPad Air ve iPad Pro cihazlarının etiketleri değişti. Modellerin büyük bölümünde yüzde 10'a kadar fiyat artışı görüldü.
Ekim 2026 itibarıyla güncellenen Apple iPad fiyat listesi en uygun fiyatlı seçenek olan 11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin fiyatı 29.999 TL'den 31.999 TL'ye çıktı. iPad Air M4 ve iPad Pro M5 modellerinde de fiyat artışları yaşandı.
Apple’ın Türkiye’deki iPad ailesinin giriş modeli olarak öne çıkan 11 inç iPad (A16) 128 GB, zam öncesinde 29.999 TL'den satılıyordu. Modelin yeni satış fiyatı 31.999 TL olarak belirlendi.
iPad Air M4 modelinin fiyatı da yükseldi. Daha önce 47.999 TL olan 11 inç iPad Air (M4) 128 GB modelinin yeni fiyatı 52.499 TL oldu.
Apple’ın üst segment tablet serisi iPad Pro’da da fiyatlar yukarı yönlü değişti. 256 GB depolama alanına sahip 11 inç iPad Pro (M5), zam öncesinde 77.999 TL fiyatla satışa sunulurken yeni listeyle birlikte 85.999 TL’ye yükseldi.
13 inç iPad Pro (M5) 256 GB modelinin önceki fiyatı 92.999 TL iken yeni satış fiyatı 107.999 TL olarak açıklandı.
Apple’ın yeni tanıttığı iPad mini modeli de güncellenen fiyat listesinde yer aldı. 8,5 inç ekranlı iPad mini (A20 Pro) 128 GB modelinin Türkiye fiyatı 48.999 TL olarak belirtildi.