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Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:29
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1
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

Teknoloji devi Apple yeni iPad mini modelinin tanıtımının ardından Türkiye'de satışa sunulan iPad modellerinin fiyatlarını artırdı. Şirketin iPad, iPad Air ve iPad Pro cihazlarının etiketleri değişti. Modellerin büyük bölümünde yüzde 10'a kadar fiyat artışı görüldü.

2
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

Ekim 2026 itibarıyla güncellenen Apple iPad fiyat listesi en uygun fiyatlı seçenek olan 11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin fiyatı 29.999 TL'den 31.999 TL'ye çıktı. iPad Air M4 ve iPad Pro M5 modellerinde de fiyat artışları yaşandı.

3
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

EN UCUZ IPAD FİYATI 31.999 TL OLDU

Apple’ın Türkiye’deki iPad ailesinin giriş modeli olarak öne çıkan 11 inç iPad (A16) 128 GB, zam öncesinde 29.999 TL'den satılıyordu. Modelin yeni satış fiyatı 31.999 TL olarak belirlendi.

4
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

iPad Air M4 modelinin fiyatı da yükseldi. Daha önce 47.999 TL olan 11 inç iPad Air (M4) 128 GB modelinin yeni fiyatı 52.499 TL oldu.

5
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

IPAD PRO M5 FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Apple’ın üst segment tablet serisi iPad Pro’da da fiyatlar yukarı yönlü değişti. 256 GB depolama alanına sahip 11 inç iPad Pro (M5), zam öncesinde 77.999 TL fiyatla satışa sunulurken yeni listeyle birlikte 85.999 TL’ye yükseldi.

6
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

13 inç iPad Pro (M5) 256 GB modelinin önceki fiyatı 92.999 TL iken yeni satış fiyatı 107.999 TL olarak açıklandı.

7
Apple Türkiye, iPad fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni liste

YENİ IPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Apple’ın yeni tanıttığı iPad mini modeli de güncellenen fiyat listesinde yer aldı. 8,5 inç ekranlı iPad mini (A20 Pro) 128 GB modelinin Türkiye fiyatı 48.999 TL olarak belirtildi.

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