ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Mississippi eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ı darmadağın ettiklerini öne süren Trump, "Başka bir seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Nükleer füzeye sahip olmalarına iki hafta kalmıştı. Dünyada terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul ediliyorlar. Nükleer silaha sahip olacaklardı. Biz de onları B-2 bombardıman uçaklarımızla çok sert bir şekilde vurduk" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Donald Trump 'Başka seçeneğimiz yoktu' diyerek duyurdu: Yakında bitecek! ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için başka seçeneklerinin kalmadığını belirterek, İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların nedenlerini ve sonuçlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmalarına iki hafta kala, ülkeyi "darmadağın ettiklerini" ve bunun "başka bir seçenek olmadığını" savundu. İran'ın nükleer silahı kullanması durumunda Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ABD şehirlerini hedef alacağını iddia etti. Gerçekleştirilen saldırılarla İran'ın donanmasının büyük kısmını (159 gemi) ve 268 savaş uçağını yok ettiklerini öne sürdü. Petrol fiyatlarındaki artış eleştirilerine değinerek, operasyonun zamanlaması ve petrol fiyatlarının daha fazla yükselme olasılığına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. İran'a uygulanan deniz ablukasının başarılı olduğunu ve küçük bir ateşkes dönemi haricinde aylardır tek bir İran gemisinin bile geçemediğini ifade etti. Önceki ABD başkanlarını İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek için yeterince çaba göstermemekle eleştirerek, operasyonun yakında biteceğini ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi.

''ORTA DOĞU'YU VE AVRUPA'YI VURUP ABD'Yİ HEDEF ALACAKLARDI''

İran’ın nükleer silaha sahip olması durumunda bunu çekinmeden kullanacağını iddia eden Trump, "Hiç beklemeden kullanırlardı. Orta Doğu'yu haritadan silerlerdi. Avrupa'yı haritadan silerlerdi. Biliyorsunuz, artık Avrupa'ya ulaşan füzeleri vardı. Buna sahip olmamaları gerekiyordu" şeklinde konuştu. İran’ın Orta Doğu ve Avrupa’dan sonra ABD’yi de hedef alabileceğini savunan Trump, "Şehirlerimizi vururlardı. San Diego'yu vururlardı. Los Angeles'ı vururlardı. Bu yüzden birinin bunu yapması gerekiyordu. Ve bunun hızlıca yapılması gerekiyordu çünkü nükleer silaha sahip olmalarına iki hafta kalmıştı" diye konuştu.

''159 GEMİ VE 268 SAVAŞ UÇAKLARINI YOK ETTİK''

İran’ın yıllardır ABD vatandaşları dahil pek çok kişiyi öldürdüğünü söyleyen Trump, "Bu operasyon, diğer başkanlar tarafından çok uzun zaman önce yapılmalıydı" dedi. Gerçekleştirdikleri saldırılarla İran’a büyük bir darbe indirdiklerini kaydeden Trump, "Donanmalarını yok ettik. 159 gemileri vardı, şu an hepsi denizin dibinde yatıyor. 268 harika savaş uçakları vardı, bunlar da İran’daki pistlerinin her yerine küçük parçalar halinde dağılmış durumda. Radarları da büyük ölçüde yok oldu" ifadelerini kullandı.

''BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU''

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış konusundaki eleştirilere de değinen Trump, "Petrol fiyatlarının çok daha fazla yükseleceğini düşünüyordum ve buna tamamen hazırdım. Gerçekten başka seçeneğimiz yoktu. Bunun çok uzun zaman önce yapılması gerekiyordu" dedi. İran savaşının çok yakında sona ereceğini belirten Trump, "Artık kontrol tamamen bizde. Dün Wall Street Journal gazetesinin ilk sayfasını okumuşsunuzdur. Savaş öncesi döneme kıyasla Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla petrolün geçtiğini yazıyordu. Buna ne dersiniz?" diye sordu.

''ATEŞKES ZAMAN KAYBIYDI''

İran’a uyguladıkları deniz ablukasının çok başarılı olduğunu ifade eden Trump, "Muhtemelen denizcilik tarihindeki en büyük ablukayı uyguluyoruz. Küçük bir ateşkes yaptığımız dönem dışında, aylardır tek bir İran gemisi bile geçemedi" değerlendirmesinde bulundu. İran’la daha önce varılan geçici ateşkesi zaman kaybı olarak gördüğünü kaydeden Trump, "Ama bazen profesyonelleri dinlemek istersiniz. Bu yüzden küçük bir ateşkes yaptık ve bazı gemilerin geçmesine izin verdik. İyi niyetli olmak istiyoruz ama bana sorarsanız bu sadece zaman kaybıydı. Ancak şimdi işimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

''YAKINDA BİTECEK''

Önceki ABD başkanlarını İran politikaları nedeniyle eleştiren Trump, "Joe Biden ve Barack Obama, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek için hiçbir şey yapmadı" dedi. Kendisinin İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek için harekete geçmek dışında bir seçeneğinin kalmadığını öne süren Trump, "Her şey yolunda gitti. Yakında bitecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.