AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağışın şiddetleneceği gün belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yeni hafta için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği bildirildi.
Yapılan değerlendirmede, soğuk ve sağanak yağışlı havanın 7 gün boyunca devam edeceği belirtilirken, sıcaklıkların 13 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Sağanak yağışın etkisini daha da arttıracağı gün ise belli oldu. Yapılan açıklamada; yağışın perşembe günü şiddetleneceği açıklandı.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.