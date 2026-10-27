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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:47

AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağışın şiddetleneceği gün belli oldu

AKOM, İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin kent genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Yağışların şiddetleneceği gün de belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:47

(İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yeni hafta için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağışın şiddetleneceği gün belli oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'un önümüzdeki 7 gün boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalacağını ve Perşembe günü sağanak yağışın şiddetleneceğini duyurdu.
İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.
Önümüzdeki 7 gün boyunca sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bu süreçte aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.
Sağanak yağışın Perşembe günü daha da şiddetleneceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağışın şiddetleneceği gün belli oldu

SAĞANAK YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ ŞİDDETLENECEK

Yapılan değerlendirmede, soğuk ve sağanak yağışlı havanın 7 gün boyunca devam edeceği belirtilirken, sıcaklıkların 13 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Sağanak yağışın etkisini daha da arttıracağı gün ise belli oldu. Yapılan açıklamada; yağışın perşembe günü şiddetleneceği açıklandı. 

AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağışın şiddetleneceği gün belli oldu

AKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.   

AKOM uyardı: İstanbul'da sağanak yağışın şiddetleneceği gün belli oldu
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#İstanbul
#Balkanlar
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Orta Akdeniz
#Gündem
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