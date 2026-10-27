Ankara'da merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu ve MASAK ile HTS incelemelerinde şüpheli işlemler gerçekleştirdiği belirlenen 18 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin, Suriye'deki Hol Kampı'nda alıkonulan DEAŞ terör örgütüne müzahir kadın ve çocuklara para, gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdiği yönünde bilgiler bulunan ve mal varlığı dondurulan bir kişiye fon sağladıkları belirlendi.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DÖVİZ VE ALTINLARA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.