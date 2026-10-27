Daltonlar suç örgütüne 30 ilde operasyon: 85 gözaltı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Daltonlar ismiyle bilinen suç örgütüne büyük darbe vuruldu.
Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 30’u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 85 şüpheli gözaltına alındı.
Detaylar geliyor...