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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 07:45

Daltonlar suç örgütüne 30 ilde operasyon: 85 gözaltı

'Daltonlar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 85 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Daltonlar suç örgütüne 30 ilde operasyon: 85 gözaltı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 07:45

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Daltonlar ismiyle bilinen suç örgütüne büyük darbe vuruldu.

HABERİN ÖZETİ

Daltonlar suç örgütüne 30 ilde operasyon: 85 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Daltonlar ismiyle bilinen suç örgütüne yönelik 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı.
Örgüt üyelerinin eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.
Operasyonlar sabah saatlerinde 30 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 85 şüphelinin 30'unun adli süreçteki çocuk olduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

DALTONLAR'A 30 İLDE OPERASYON

Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

85 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 30’u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 85 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar geliyor...

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ETİKETLER
#Daltonlar
#Eş Zamanlı Operasyon
#30 Il
#85 Şüpheli
#Gündem
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