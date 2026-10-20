Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara merkezli 8 ilde "Daltonlar" çetesine operasyon: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltında Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda ilk olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Delillerin incelenmesi sonucu örgütle bağlantılı 20 zanlının daha ismine ulaşıldı. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

20 ZANLININ DAHA İSMİNE ULAŞILDI

Olayda iştiraki bulunan diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı 20 zanlının daha ismine ulaştı.

4’Ü ÇOCUK 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.