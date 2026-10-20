Ankara merkezli 8 ilde "Daltonlar" çetesine operasyon: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayda iştiraki bulunan diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı 20 zanlının daha ismine ulaştı.
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.