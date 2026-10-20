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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:53

Ankara merkezli 8 ilde "Daltonlar" çetesine operasyon: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Ekipler, bir iş yerinin tehdit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü adli süreçteki çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ankara merkezli 8 ilde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:53

’nın yaptığı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "" olarak bilinen suç örgütünün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara merkezli 8 ilde "Daltonlar" çetesine operasyon: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütünün 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda ilk olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Delillerin incelenmesi sonucu örgütle bağlantılı 20 zanlının daha ismine ulaşıldı.
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

20 ZANLININ DAHA İSMİNE ULAŞILDI

Olayda iştiraki bulunan diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı 20 zanlının daha ismine ulaştı.

4’Ü ÇOCUK 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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ETİKETLER
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Daltonlar
#Ankara Adliyesi
#8 Il
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#20 Zanlı
#3. Sayfa
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