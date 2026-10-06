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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:01

Daltonlar suç örgütüne operasyon: 12'si çocuk 33 kişi hakkında gözaltı kararı

Çankaya ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Daltonlar suç örgütüne operasyon: 12'si çocuk 33 kişi hakkında gözaltı kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslar tarafından ilçesinde bulunan bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı eylemine katıldıkları tespit edilen, 3’ü adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Daltonlar suç örgütüne operasyon: 12'si çocuk 33 kişi hakkında gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak "Daltonlar" suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen toplam 40 şüpheli hakkında işlem başlattı.
30 Eylül 2026'da Çankaya'da bir iş yerine uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
Saldırıya karıştığı tespit edilen 3'ü çocuk toplam 7 şüpheli belirlendi ve 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
"Daltonlar" suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si çocuk toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
6 Ekim 2026'da 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 26 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2 Ekim 2026 tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

33 GÖZALTI KARARI: 12'Sİ ADLİ SÜREÇTE BULUNAN ÇOCUK 

Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda, kamuoyunda "" olarak bilinen suç örgütü ile bağlantıları tespit edilen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 İLDE DÜĞMEYE BASILDI 

6 Ekim 2026 tarihinde 14 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

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#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#çankaya
#Daltonlar
#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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