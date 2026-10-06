6 Ekim 2026 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

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İstanbul
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılında toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda İBB bünyesinde işletilen raylı hatların, vapurların, otobüs ve metrobüslerin 6 Ekim 2026 tarihinde ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Peki 6 Ekim'de marmaray ücretsiz mi olacak?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde İBB bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları 1 günlüğüne ücretsiz olacak. Maalesef marmaray için böyle bir duyuru bulunmuyor. TCDD bünyesinde hizmet veren marmarayda ücret tarifesi aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.
6 Ekim 1923'te İstanbul, İtilaf devletlerinin işgalinden kurtuldu. 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Haydarpaşa'dan İstanbul'a giren İtilaf devletlerinin 4 yıl 10 ay 23 günlük işgali Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordunun 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmesi ile son buldu.
6 Ekim resmi bir tatil olmasa da kent hafızasını diri tutması nedeniyle her yıl İstanbul'da coşkuyla anılmaya devam ediyor.