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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:46

6 Ekim 2026 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? oldukça merak ediliyor. 6 Ekim 2026 İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü olması nedeniyle İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı İBB tarafından duyuruldu. İBB'ye bağlı bütün raylı hatlar ve otobüsler 6 Ekim 2026 günü ücretsiz olacak. Peki İstanbul'da hangi toplu taşımalar ücretsiz, maröaray ücretsiz mi?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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6 Ekim 2026 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:46

'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılında toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. tarafından yapılan duyuruda İBB bünyesinde işletilen raylı hatların, vapurların, otobüs ve metrobüslerin 6 Ekim 2026 tarihinde ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Peki 6 Ekim'de ücretsiz mi olacak?

6 Ekim 2026 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?


6 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde İBB bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları 1 günlüğüne ücretsiz olacak. Maalesef marmaray için böyle bir duyuru bulunmuyor. bünyesinde hizmet veren marmarayda ücret tarifesi aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

6 Ekim 2026 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

6 EKİM'DE NE OLDU?

6 Ekim 1923'te İstanbul, İtilaf devletlerinin işgalinden kurtuldu. 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Haydarpaşa'dan İstanbul'a giren İtilaf devletlerinin 4 yıl 10 ay 23 günlük işgali Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordunun 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmesi ile son buldu. 
6 Ekim resmi bir tatil olmasa da kent hafızasını diri tutması nedeniyle her yıl İstanbul'da coşkuyla anılmaya devam ediyor. 

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#İstanbul
#marmaray
#tcdd
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Şükrü Naili Paşa
#Gündem
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