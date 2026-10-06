6 Ekim 2026 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılında toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda İBB bünyesinde işletilen raylı hatların, vapurların, otobüs ve metrobüslerin 6 Ekim 2026 tarihinde ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Peki 6 Ekim'de marmaray ücretsiz mi olacak?



6 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde İBB bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları 1 günlüğüne ücretsiz olacak. Maalesef marmaray için böyle bir duyuru bulunmuyor. TCDD bünyesinde hizmet veren marmarayda ücret tarifesi aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

6 EKİM'DE NE OLDU?

6 Ekim 1923'te İstanbul, İtilaf devletlerinin işgalinden kurtuldu. 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Haydarpaşa'dan İstanbul'a giren İtilaf devletlerinin 4 yıl 10 ay 23 günlük işgali Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordunun 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmesi ile son buldu.

6 Ekim resmi bir tatil olmasa da kent hafızasını diri tutması nedeniyle her yıl İstanbul'da coşkuyla anılmaya devam ediyor.