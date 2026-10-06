Akaryakıta indirim geldi: İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Sürücülerin beklediği indirim gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı! Küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle motorin grubunda 4,95 TL’lik büyük indirim geçerli oldu. İndirimin ardından büyükşehirlerde motorinin litresi 90 TL seviyelerine gerilerken; benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

İşte 6 Ekim Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il güncel akaryakıt fiyatları..



