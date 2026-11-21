Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin adalet altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ettiğini belirten Erdoğan, kürsüden adalet mesajı verdi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kürsüden adalet mesajı: 'Suçlunun cezasını çekmediği düzende huzur olmaz' Haberin ana konusunu belirten tek cümlelik özet buraya gelecek. Metindeki ilk önemli bilgi buraya. Metindeki ikinci önemli bilgi buraya. Metindeki üçüncü önemli bilgi buraya.

1,8 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz İstanbullular, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'mızın açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içerisinde sizlerin huzurundayız. Birazdan resmi açılışını yapacağımız yeni adalet sarayımızın İstanbul'umuz, yargı teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bildiğiniz üzere daha önce dağınık halde bulunan üç ayrı binayı, yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesi ile ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik. Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı, sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesini hedefledik. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız, aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik.

Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binamız faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina; 7'si bodrum katı, 21'i normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Binada 160 adet cumhuriyet savcısı odası, 136 adet hakim odası ve 14 adet ağır ceza mahkemesi başkanı odası var. 113 adet duruşma salonuna ilave olarak toplamda 360 kişilik iki büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesinden sosyal yaşam alanlarına, buradaki her bölüm yüksek bir kalite standardıyla hizmet sunacak.

Yeni adliye binamızın iç mekan tasarımı çağdaş adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendi. Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1 milyon 791 bin kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu çatı altında görev yapacak hakimlerimizin ve cumhuriyet savcılarımızın, avukatlarımızın ve adliye personelimizin insan odaklı adalet anlayışıyla milletimize en yüksek standartta hizmet sunacağına inanıyorum.

‘DEVLETLERİ GÜÇLÜ KILAN ADALETTİR’

Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkanı bulamaz. Kanunların uygulanmadığı, zalimin zorbanın suçlunun işlediği suçun cezasını çekmediği düzende birlik sağlanamaz, huzur olmaz. Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devlet ile vatandaş arasındaki bağında yıpranmasına neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için. Kanun değişikliklerin ve dijital dönüşümlerin odağında diğer birçok hedefte yargılanma sürelerin kısalması vardır. Hedef süre uygulamalarının sıkı takibine yönelik adımlar yine buna yöneliktir. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya kavuşturduk. Toplumun bütün kesimlerine güven veren adil işleyen yargı sistemi barışın anahtarıdır.

Rakamlar bu konudaki hassasiyetimizi çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin verilmesi için önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Cam, Çelik ve betondan oluşan bu yapıyı gerçek anlamda adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretidir."