Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, İstanbul'da 7 puanı bulunan Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray, ligde 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Samsunspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 7 puan elde etti. Galatasaray, son lig maçında Amedspor'u 4-3 mağlup etti. Samsunspor, son lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 28 puanı bulunan Galatasaray ile 7 puanı bulunan Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 6 maçta ise 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray ligde 27 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Galatasaray, son maçında sahasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup etti.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Samsunspor, ligde 11 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü. Samsunspor, son maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Yalçın Kayan, Sekongo, Coulibaly, Sousa, Bayo

GALATASARAY - SAMSUNSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.