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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 28 puanı bulunan Galatasaray ile 7 puanı bulunan Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 6 maçta ise 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray ligde 27 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Galatasaray, son maçında sahasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup etti.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Samsunspor, ligde 11 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü. Samsunspor, son maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Yalçın Kayan, Sekongo, Coulibaly, Sousa, Bayo
Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.