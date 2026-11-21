ABD ile İran arasındaki gerilimin, İsrail'in de katıldığı bir saldırıya dönüştüğü 28 Şubat gününden bu yana sağlıklı bir müzakere ve barış anlaşması sürecine girilemedi.

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HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Trump: İran'la kalıcı bir anlaşma yapmak istiyorum ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında İran ile gerilim ve nükleer silah konusuna değinirken, FBI veri tabanına bilgisayar korsanlarının sızdığı iddialarını değerlendirdi. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini ve İran ile uzun vadeli, 'kalıcı' bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Tahran yönetiminin yapılan anlaşmaları ertesi gün bozduğunu öne süren Trump, rejim değişikliği konusunda geçmişte adımlar attığını ifade etti. Trump, bilgisayar korsanlarının FBI veri tabanına sızmasından memnun olmadığını ancak daha önce bilinmeyen bazı bilgilerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Trump, bu sızıntı sayesinde Rusya, Ukrayna soruşturmaları ve seçimlerde usulsüzlük iddiaları hakkında yeni bilgiler edinilebileceğini savundu. CNN kaynakları, korsanların FBI'a bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veri tabanına sızdığını ve güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Dünya ekonomilerini de değerli metal ve petrol fiyatları üzerinden yakından etkileyen konuda ABD'den önemli bir açıklama geldi.

"İRAN'DAKİ REJİME HİÇ FAZLA ÖNEM VERMEDİM"

ABD Başkanı Donald Trump, telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, İran ile "kalıcı" bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.

İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecekleri yönündeki ifadelerini tekrar eden Trump, "Rejime hiç fazla önem vermedim. Bazı insanlar ‘rejim değişikliği’ dediler. Bunun ne anlama geldiğini açıklayın, halihazırda iki rejimi devirmiş haldeyim. İlk grubu devirdim, ikinci grubu devirdim, üçüncü grupla anlaşıyoruz. Yani buna nihai rejim değişikliği denebilir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, Tahran yönetimini eleştirerek, "Bir anlaşma yapıyoruz ve onlar ertesi gün bunu bozuyorlar. Yapacağım şey şu ki, gelecek 4 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl içinde başarısız bir başkanımız olursa diye 'kalıcı' olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin İran’ın nükleer silah sahibi olmasını sağlamasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"BİLİNMEYEN BİLGİLER ORTAYA ÇIKABİLİR"

"FBI'ın veri tabanına bilgisayar korsanlarının sızdığı" yönündeki haberleri de değerlendiren Trump, gelişmeden memnun olmadığını ancak daha önce bilinmeyen bazı bilgilerin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile ilgili geçmişte gündeme gelen ve "aldatmaca" olarak nitelendirdiği soruşturmaların yanı sıra "seçimlerde usulsüzlük yapıldığına" ilişkin iddialar konusunda yeni bilgiler edinilebileceğini savundu.

CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bilgisayar korsanlarının FBI'a bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veri tabanına sızdığını ve FBI'ın olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma başlattığını bildirmişti.