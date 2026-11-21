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İstanbul
ABD ile İran arasındaki gerilimin, İsrail'in de katıldığı bir saldırıya dönüştüğü 28 Şubat gününden bu yana sağlıklı bir müzakere ve barış anlaşması sürecine girilemedi.
Dünya ekonomilerini de değerli metal ve petrol fiyatları üzerinden yakından etkileyen konuda ABD'den önemli bir açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, İran ile "kalıcı" bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.
İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecekleri yönündeki ifadelerini tekrar eden Trump, "Rejime hiç fazla önem vermedim. Bazı insanlar ‘rejim değişikliği’ dediler. Bunun ne anlama geldiğini açıklayın, halihazırda iki rejimi devirmiş haldeyim. İlk grubu devirdim, ikinci grubu devirdim, üçüncü grupla anlaşıyoruz. Yani buna nihai rejim değişikliği denebilir" ifadelerini kullandı.
Trump, Tahran yönetimini eleştirerek, "Bir anlaşma yapıyoruz ve onlar ertesi gün bunu bozuyorlar. Yapacağım şey şu ki, gelecek 4 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl içinde başarısız bir başkanımız olursa diye 'kalıcı' olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin İran’ın nükleer silah sahibi olmasını sağlamasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
"FBI'ın veri tabanına bilgisayar korsanlarının sızdığı" yönündeki haberleri de değerlendiren Trump, gelişmeden memnun olmadığını ancak daha önce bilinmeyen bazı bilgilerin ortaya çıkabileceğini vurguladı.
Trump, Rusya ve Ukrayna ile ilgili geçmişte gündeme gelen ve "aldatmaca" olarak nitelendirdiği soruşturmaların yanı sıra "seçimlerde usulsüzlük yapıldığına" ilişkin iddialar konusunda yeni bilgiler edinilebileceğini savundu.
CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bilgisayar korsanlarının FBI'a bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veri tabanına sızdığını ve FBI'ın olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma başlattığını bildirmişti.