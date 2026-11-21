Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularına cevap verdi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'nin CAATSA yaptırımları ve F-16 tedarik sürecindeki son durumu açıkladı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında ABD ile ilişkiler, CAATSA yaptırımları, F-16 tedariki ve bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın Trump ile yakın bir çalışma içinde olduğu, Kafkasya, Ukrayna'daki ateşkes ve Afrika Boynuzu gibi konuların ele alındığı belirtildi. Amerika'nın Suriye ve Irak'tan çekilmesinin Türkiye'nin terörsüz bölge projesi açısından hayati derecede merkezde olduğu ifade edildi. Savunma sanayiindeki engeller ve idarenin yetkisindeki bazı mühimmat alımlarındaki gecikmelerin kalktığı aktarıldı. Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Trump'tan bu konuyu çöz talimatı alarak siyasi irade koyduğu ifade edildi. Sürecin 'Amerika önce mi, İsrail önce mi' diyenlerin lobi savaşına döndüğü ve Türkiye'nin duruşunun İsrail'in hoşuna gitmediği belirtildi.

Bakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları ve F-16 tedariki konusundaki süreçle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TRUMP'LA YAKIN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE"

Fidan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar arasından inanılmaz derece olumluydu. Şimdi Irak'ta da yeni başbakanın politikalarına biliyorsunuz biz destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız kendisini kabul etti ve birkaç defa da açıktan söyledi. Irak'ın milli birliği beraberliği, güvenliği, istikrarı geliyor.

İnsan hakları bizim çok önem verdiğimiz bir husus. Bunu desteklemeye devam edeceğiz ve Ali Zeyd'in de bu konudaki projelerini destekliyoruz. Burada yine Trump'la yakın bir çalışma içinde Sayın Cumhurbaşkanımız. Yine Kafkasya'daki konular, Ukrayna'daki ateşkesin sağlanması meselesi, Afrika boynuzunda olan olaylar.

"AMERİKA'NIN İŞİNE YARAYAN BİR POLİTİKA DEĞİL"

Diğer taraftan ikili ticaret hacminin ilerletilmesi, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması vs. konusunda bizim idarenin yetkisine dayanan birtakım geciktirmeler vardı. Şimdi onların kalktığını görüyoruz bazı mühimmat alımlarında çok uzun zamandır verilmeyen konuların. Ama yasalaştırılmış konularda idarenin yetkisi yok. Hareket tarzı çok sınırlı.

Dışişleri Bakanı Rubio, Trump’tan, Bu konuyu çöz, talimatı aldı. Siyasi irade kondu.

Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil. Bu biraz lobi savaşlarına dönmüş durumda. Amerika önce mi, İsrail önce mi diyenlerin bir kavgası var. Ama Amerikan siyasetinde biliyorsunuz lobiler önemli. Türkiye'nin bölgesinde ortaya koyduğu duruş ve savunduğu değerler İsrail’in hoşuna giden bir durum değil. Ama yönetim nezdinde bu konuda bir irade var. İnşallah açacağız bu konuyu. Bu konuda hani biraz sistemik ve disiplinli gitmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz."