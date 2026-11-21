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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularına cevap verdi.
Bakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları ve F-16 tedariki konusundaki süreçle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.
Fidan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar arasından inanılmaz derece olumluydu. Şimdi Irak'ta da yeni başbakanın politikalarına biliyorsunuz biz destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız kendisini kabul etti ve birkaç defa da açıktan söyledi. Irak'ın milli birliği beraberliği, güvenliği, istikrarı geliyor.
İnsan hakları bizim çok önem verdiğimiz bir husus. Bunu desteklemeye devam edeceğiz ve Ali Zeyd'in de bu konudaki projelerini destekliyoruz. Burada yine Trump'la yakın bir çalışma içinde Sayın Cumhurbaşkanımız. Yine Kafkasya'daki konular, Ukrayna'daki ateşkesin sağlanması meselesi, Afrika boynuzunda olan olaylar.
Diğer taraftan ikili ticaret hacminin ilerletilmesi, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması vs. konusunda bizim idarenin yetkisine dayanan birtakım geciktirmeler vardı. Şimdi onların kalktığını görüyoruz bazı mühimmat alımlarında çok uzun zamandır verilmeyen konuların. Ama yasalaştırılmış konularda idarenin yetkisi yok. Hareket tarzı çok sınırlı.
Dışişleri Bakanı Rubio, Trump’tan, Bu konuyu çöz, talimatı aldı. Siyasi irade kondu.
Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil. Bu biraz lobi savaşlarına dönmüş durumda. Amerika önce mi, İsrail önce mi diyenlerin bir kavgası var. Ama Amerikan siyasetinde biliyorsunuz lobiler önemli. Türkiye'nin bölgesinde ortaya koyduğu duruş ve savunduğu değerler İsrail’in hoşuna giden bir durum değil. Ama yönetim nezdinde bu konuda bir irade var. İnşallah açacağız bu konuyu. Bu konuda hani biraz sistemik ve disiplinli gitmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz."