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İstanbul
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya ait iki balistik füze ve bir insansız hava aracının (İHA) Polonya hava sahasına girerek ülkenin farklı noktalarına düşmesinin ardından başkent Varşova'yı ziyaret etti.
Molodycz, Nowy Lipowiec ve Chmielek köyleri yakınlarında yaşanan olaylara ilişkin gazetecilere konuşan Rutte, hava sahası ihlallerini tehlikeli olarak nitelendirdi. Polonya savaş uçaklarının müttefik ülkelere ait uçaklarla birlikte hava sahasını gerektiği şekilde koruduğunu belirtti.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich'in, Polonya'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesine yönelik tehditleri değerlendireceğini aktaran Rutte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.
Rutte, "Size garanti edebilirim ki NATO, Polonya topraklarının her karışını savunacaktır" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki savaşa da değinen NATO Genel Sekreteri, Ukrayna ordusunun her ay 50 bine kadar Rus askerini öldürdüğünü veya ağır yaraladığını öne sürdü. Bunun Rusya açısından büyük bir maliyet oluşturduğunu belirten Rutte, Moskova'nın tutumunu değiştirmesini sağlamak amacıyla gerekli adımların atılacağını ifade etti.