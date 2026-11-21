NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya ait iki balistik füze ve bir insansız hava aracının (İHA) Polonya hava sahasına girerek ülkenin farklı noktalarına düşmesinin ardından başkent Varşova'yı ziyaret etti.

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HABERİN ÖZETİ NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: Polonya'nın her karış toprağını savunacağız NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya ait balistik füze ve İHA'nın Polonya hava sahasına girmesi üzerine Varşova'yı ziyaret ederek Polonya'nın her karış toprağını savunacakları mesajını verdi. Rusya'ya ait iki balistik füze ve bir insansız hava aracının (İHA) Polonya hava sahasına girdiği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, hava sahası ihlallerini tehlikeli olarak nitelendirdi. Rutte, Polonya'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesine yönelik tehditleri değerlendirmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Rutte, NATO'nun Polonya topraklarının her karışını savunacağını garanti etti. Rutte, Ukrayna ordusunun her ay 50 bine kadar Rus askerini öldürdüğünü veya ağır yaraladığını öne sürerek bunun Rusya açısından büyük bir maliyet oluşturduğunu belirtti.

Molodycz, Nowy Lipowiec ve Chmielek köyleri yakınlarında yaşanan olaylara ilişkin gazetecilere konuşan Rutte, hava sahası ihlallerini tehlikeli olarak nitelendirdi. Polonya savaş uçaklarının müttefik ülkelere ait uçaklarla birlikte hava sahasını gerektiği şekilde koruduğunu belirtti.

"POLONYA'NIN HER KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIZ"

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich'in, Polonya'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesine yönelik tehditleri değerlendireceğini aktaran Rutte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Rutte, "Size garanti edebilirim ki NATO, Polonya topraklarının her karışını savunacaktır" ifadelerini kullandı.

RUTTE'DEN RUSYA'YA SAVAŞIN MALİYETİ UYARISI

Ukrayna'daki savaşa da değinen NATO Genel Sekreteri, Ukrayna ordusunun her ay 50 bine kadar Rus askerini öldürdüğünü veya ağır yaraladığını öne sürdü. Bunun Rusya açısından büyük bir maliyet oluşturduğunu belirten Rutte, Moskova'nın tutumunu değiştirmesini sağlamak amacıyla gerekli adımların atılacağını ifade etti.