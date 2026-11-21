İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Tunceli'de bölge valileriyle gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye" toplantısında konuştu. Terörle mücadelede geçmiş tecrübelerin dikkate alınacağını belirten Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulamalarında üç aşamalı güvenlik anlayışının esas alındığını belirtti.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sahada '3T' formülü devrede İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölge valileriyle Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Toplantının adı: Terörsüz Türkiye Toplantısı Toplantıyı gerçekleştiren: İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi Toplantıya katılanlar: Bölge valileri

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları:

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'da bir kez daha ifade ettiği üzere "Terörsüz Türkiye" stratejik bir devlet politikasıdır ve bu projeyi hedefine hep beraber ulaştırmalıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedeflerinden biri olan bu yürüyüş; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı üzerine kuruludur. Terörün kalıcı biçimde sona ermesi, milletimizin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından çocuklarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini her aşamada gözeteceğiz. En büyük arzum; daha fazla evlat acısıyla sınanmamamız, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir.

Değerli valilerimiz, geçmiş süreçlerde yaşadıklarımız devlet hafızamızda yerini almıştır. Atılan adımların istismar edilmesinin, sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilmemesinin ve küçük görülen ihlallerin birikmesinin ne kadar ağır neticelere yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bu tecrübenin gereği; her aşamada dikkatli olmak, temkinli olmak, gelişmeleri sahadaki somut karşılığıyla değerlendirmek ve tedbiri vaktinde almaktır. Millî birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyeceğiz. Böyle bir durumda hukuk içinde gecikmeden ve tereddütsüz bir şekilde hareket edeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır.

VALİLERE TALİMAT: İLÇE İLÇE, KÖY KÖY SAHAYA ÇIKIN

Değerli arkadaşlarım, sizlerden en önemli beklentilerimizden birisi, bölge insanımızla her zamankinden daha fazla temas kurmanızdır. İlçe ilçe, köy köy sahaya çıkacağız. Esnafımızın çayını içecek, gençlerimizin ne düşündüğünü doğrudan kendilerinden dinleyecek; annelerin kaygılarına, babaların endişelerine, muhtarlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin taleplerine kulak vereceğiz. Tunceli'nin ve diğer illerimizin merkezinde de en uzak köyünde de vatandaşımız valisine ve kaymakamına ulaşabileceğini, sözünün dinleneceğini ve meselesinin takip edileceğini bilmelidir. Bir haneye ikinci kez gittiğinizde ilk ziyaretinizde dinlediğiniz sorunun ne aşamada olduğunu anlatabilmelisiniz. Çözebileceğimiz sorunları vakti kaybetmeden çözelim. Zamana ihtiyaç duyulan işlerde vatandaşa açık bilgi verelim. Devletle millet arasındaki bağ bu samimiyetle ve verilen sözün tutulmasıyla kuvvet bulur. Bir gencin kaygısını, bir ailenin sıkıntısını, bir mahallenin ihtiyacını vaktinde duymak önleyici güvenlik anlayışımızın da temelini oluşturmaktadır.

Değerli valilerimiz, terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız. Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, tefecilerin darda kalan insanımızı borçla esir almasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi artıracağız. Vatandaşımızın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşaması bu sürecin günlük hayattaki en somut kazanımı olmalıdır. Bunun için sahaya daha fazla ineceğiz. Hangi mahallede hangi suçun arttığını, kimlerin mağdur olduğunu, aynı sorunların nerede tekrarlandığını bileceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili bütün kurumlarımız valilerimizin koordinasyonunda çalışacak.

BAKAN ÇİFTÇİ "3T" FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Değerli arkadaşlarım, "Terörsüz Türkiye" sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iradesi yön verirken İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu kısaca "3T" diye ifade ettiğimiz üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz. Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir. Bu doğrultuda sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle sınırlarımız ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz.

"SİLAH BIRAKMA BEYANLARINI TİTİZLİKLE TEYİT EDECEĞİZ"

Her açıklamayı, her taahhüdü ve sahaya yansıyan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiili karşılığını titizlikle teyit edeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendirecek, teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacak ve kurumlarımız arasında eş güdümü artıracağız. İçeride huzurunu kalıcı kılan, insanımızın devlete güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye bölgesinde de daha güçlü söz söyleyebilecektir. Bu hedefe doğru atılan her adımda devlet ciddiyetini, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini gözeteceğiz. Kıymetli valilerimiz, bu tarihi dönemde mesuliyetimiz oldukça ağırdır. Bir vatandaşımızın derdini vaktinde çözmek de, kamu düzenini tehdit eden bir gelişmeye zamanında karşılık vermek de aynı vazifenin gereğidir.

Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un güçlü desteğiyle ilerleyen "Terörsüz Türkiye" hedefini başarıya ulaştırmak için hep beraber gayretli çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınız ve gayretleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri tekrar hürmetle selamlıyorum. Hepinize çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz; bundan sonraki toplantımız basın mensuplarına kapalı olarak devam edecektir.