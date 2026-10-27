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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:01

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kim olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı DNA sonucunu canlı yayında açıklarken, baba-oğul arasındaki benzerliğe 'Hık demiş burnundan düşmüş' diyerek dikkat çekti.

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Editor
 Özge Sönmez
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Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:01

ile Tatlı Sert programına katılan Akdeniz anesimisi olarak bilinen Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz hikayesi tüm Türkiye'yi hüzünlendirmişti. Hayatta kalabilmek için ilik nakli olması gereken Yorulmaz'ın babasının kim olduğu resmen belli oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Talasemi majör hastası Hamid Yorulmaz'ın, Müge Anlı programında ortaya çıkan biyolojik babası DNA testi sonucu ile kesinleşti.
18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi olarak bilinen Talasemi majör hastalığıyla mücadele etmektedir.
Hayatta kalabilmesi için ilik nakli olması gereken Yorulmaz, biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemiştir.
Annesi Nihal Beyit'in isim vermemesi üzerine yetkililer devreye girmiş ve anne tutuklanmıştır.
Annesi Beyit'in işaret ettiği kişiyle yapılan DNA testinin sonucu, Hamid'in babalığını yüzde 99,9 ihtimalle doğrulamıştır.
Müge Anlı, baba ile oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'

ANNE TEK KİŞİNİN İSMİNİ VERMİŞTİ

Kendisi büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, Müge Anlı'dan babasını bulmasını istemişti. Annesi Nihal Beyit'in isim vermemesi üzerine yetkililer devreye girmiş, anne tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından konuşan anne Beyit, tek ismi işaret etti. 

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'

DNA SONUCU BELLİ OLDU

Anne Beyit’in işaret ettiği kişiyle yapılan DNA testinin sonucu programda açıklandı. Sonuca göre Hamid’in babalığının yüzde 99,9 ihtimalle doğrulandığı bildirildi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'

"BU KADAR BENZERLİK OLMAZ"

Anlı, 'Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş' diyerek baba-oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti. 

 

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ETİKETLER
#Müge Anlı
#Talasemi
#Nihal Beyit
#Hamid Yorulmaz
#Mehmet Sağbaş
#Talasemi Majör
#Yaşam
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