Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası ortaya çıktı! DNA sonucu açıklandı: 'Hık demiş burnundan düşmüş'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Akdeniz anesimisi olarak bilinen Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz hikayesi tüm Türkiye'yi hüzünlendirmişti. Hayatta kalabilmek için ilik nakli olması gereken Yorulmaz'ın babasının kim olduğu resmen belli oldu.
Kendisi büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, Müge Anlı'dan babasını bulmasını istemişti. Annesi Nihal Beyit'in isim vermemesi üzerine yetkililer devreye girmiş, anne tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından konuşan anne Beyit, tek ismi işaret etti.
Anne Beyit’in işaret ettiği kişiyle yapılan DNA testinin sonucu programda açıklandı. Sonuca göre Hamid’in babalığının yüzde 99,9 ihtimalle doğrulandığı bildirildi.
Anlı, 'Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş' diyerek baba-oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti.