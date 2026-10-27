28 Ekim'de kargolar çalışacak mı? Yarım gün resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim'de kargolar saat kaça kadar açık?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde yarım gün resmi tatil uygulanıyor. Yarım günlük resmi tatilde bankaların, kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin polikliniklerinin kapalı olması nedeniyle kargoların da kapalı olup olmadığı merak konusu oldu. Alışveriş tercihlerinin çevrimiçi alışveriş sitelerine yönelmesiyle kargoların resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki kargolar yarım gün resmi tatilde çalışıyor mu? Kargolar 28 Ekim'de saat kaça kadar açık?

28 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2026 çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğundan dolayı yarım gün resmi tatil uygulaması yapılıyor. Saat 13.00'ten sonra başlayacak resmi tatil için bazı kargo firmaları mesaiyi 13.00'te sonlandırırken bazıları ise tam gün mesaiye devam edecek. Kargo firmalarının resmi sitelerinde yayınlanan duyurulardan resmi tatillerde çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek, yapılacak alışverişlerden faydalı olabilir.