28 Ekim hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? 28 Ekim 2026 hastane, aile hekimi ve eczane çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü hastaneye gitmeyi, aile hekiminden hizmet almayı veya eczaneye uğramayı planlayan vatandaşlar, kurumların yarım gün çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, 28 Ekim’de hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, eczaneler saat kaçta kapanacak?

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü hastanelerdeki çalışma düzeni, Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle değişecek. Resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle kamu kurumlarında olduğu gibi devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetlerinde de yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak.

Hastanelerin polikliniklerinde muayene olmayı planlayan vatandaşların randevu saatlerini ve ilgili sağlık kuruluşunun duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor. Acil sağlık hizmetleri ise resmi tatil süresince kesintisiz devam edecek.

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞACAK MI?

Aile sağlığı merkezlerinin, yani sağlık ocaklarının 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde resmi tatilin saat 13.00’te başlaması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde de öğleden sonra rutin mesai yapılmayacak.

Aile hekimine muayene olmak, reçete işlemlerini gerçekleştirmek veya sağlık raporuyla ilgili başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların işlemlerini mesai saatleri içerisinde tamamlamaları önem taşıyor. Sağlık ocağına gitmeden önce bağlı bulunulan aile sağlığı merkezinden çalışma saatlerine ilişkin bilgi alınabilir.

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, ECZANELER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

28 Ekim Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Eczanelerin mesai düzeni, resmi tatil uygulaması ve bulundukları bölgedeki çalışma koşullarına göre değişebiliyor.

İlaç almak isteyen vatandaşların, özellikle öğleden sonra eczaneye gitmeden önce çalışma saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Normal mesaisi sona eren eczanelerin yerine nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri, ilgili eczacı odalarının duyuruları üzerinden öğrenilebilecek.

NÖBETÇİ EZCANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

29 EKİM’DE HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu nedenle kamu hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri ile aile sağlığı merkezlerinde normal mesai yapılmayacak. Acil servisler ise hastaların acil müdahale gerektiren durumlarında hizmet vermeyi sürdürecek.

Eczanelerde de resmi tatil nedeniyle normal çalışma düzeni uygulanmayacak. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.

28 Ekim’de sağlık kuruluşlarına başvurmayı planlayan vatandaşların, resmi tatil başlamadan önce işlemlerini tamamlamaları ve güncel çalışma saatlerini ilgili kurumlardan teyit etmeleri öneriliyor.