Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul
Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.